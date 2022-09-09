مؤتمر دولي حول ليبيا وسط آمال بدفع المسار الانتخابي

تحتضن العاصمة الألمانية برلين مؤتمرا دوليا حول ليبيا، وسط آمال واسعة لدفع المسار الانتخابي المتعثر وإنهاء الانقسام السياسي في البلاد، وذلك برعاية الأمم المتحدة التي عينت مؤخرًا مبعوثا جديدا لها في البلاد، وهو الوزير السنغالي السابق عبد الله بتيالي.

وينعقد المؤتمر بمشاركة عدة دول من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا والصين، بينما تمثل وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش بلادها في المؤتمر.

وأكدت نجلاء المنقوش، في تغريدة لها على موقع ”تويتر“، اليوم الجمعة، أن المؤتمر الذي تحتضنه برلين يأتي ”استمرارا لالتزام الدول المعنية بدعم جهود الليبيين في إرساء حل سياسي في ليبيا“.

وقالت المنقوش إن المؤتمر ”سبقه اتصال هاتفي مع المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الألمانية لدى ليبيا كريستيان بوك الذي اتفقنا خلاله على ضرورة تسريع العملية السياسية والحفاظ على مخرجات مؤتمري برلين 1-2 وصولاً لانتخابات وطنية وفق إطار دستوري متفق عليه“.

من جانبه، شدد سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، اليوم الجمعة، على أن ”الوحدة الدولية ضرورية لمساعدة ليبيا في إيجاد حل مستدام“، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وفي وقت سابق، أعلنت الوزيرة المنقوش، عن مؤتمر دولي مرتقب حول الأزمة الليبية، في العاصمة الألمانية برلين في شهر سبتمبر/أيلول الجاري.

جاء ذلك، خلال لقاء جمعها بالسفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشيني في العاصمة الليبية طرابلس، يوم السبت الماضي، تم خلاله بحث الاستعدادات لهذا المؤتمر الدولي، الذي ستشارك فيه قوى دولية كبرى.

وقد أعلنت المنقوش رفضها ”أي إجراءات أو أفعال من شأنها تقويض عمل الحكومة؛ تمهيداً لإجراء الانتخابات“.

من جهته، أعرب السفير الإيطالي عن رغبة بلاده في الوصول إلى اتفاق مع جميع الأطراف السياسية في ليبيا.

كما شدد على الحفاظ على الأمن والاستقرار، وصولاً إلى تحقيق الانتخابات الوطنية، وفق قاعدة دستورية صحيحة، مشيرًا إلى أن استقرار ليبيا أمر أساسي ومهم لاستقرار منطقة البحر المتوسط.