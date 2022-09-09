مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تعيين بونيت تالوار سفيرا في المغرب

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن مجلس الشيوخ الأمريكي، وافق على تعيين الدبلوماسي بونييت تالوار سفيرًا في العاصمة المغربية الرباط، خلفاً للسفير السابق، ديفيد فيشر.

وقالت الخارجية الأمريكية في تغريدة على ”تويتر“: ”مبروك لبونيت تالوار تعيينه من لدن مجلس الشيوخ سفيرنا القادم لدى المملكة المغربية“.

وأضافت: ”شراكتنا مع المغرب ضرورية من أجل تحقيق السلام والأمن والازدهار الإقليميين“.

وتأتي موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين تالوار، بعد أكثر من سنة على تأخر إدارة جو بايدن في تعيين سفير جديد في المغرب، وهذه الحالة ليست الأولى في تاريخ الإدارة الأمريكية، إذ تأخر تعيين السفير السابق نفسه، ديفيد فيشر، لأكثر من سنتين بعد تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن في وقت سابق، عن ترشيحه بونيت تالوار ليكون سفيرًا فوق العادة ومفوضاً لدى المملكة المغربية.

وتدرج تالوار، ذو الأصول الهندية، في مناصب عليا في مجال الأمن القومي والسياسة الخارجية بوزارة الخارجية، والبيت الأبيض، ومجلس الشيوخ الأمريكي.

ويشغل تالوار منصب كبير مستشاري وزارة الخارجية، فيما شغل سابقاً منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية والعسكرية، والمساعد الخاص للرئيس، ومديرا في مجلس الأمن القومي، وكبير الموظفين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي.

كما عمل السفير الجديد جنباً إلى جنب مع الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، في منصب مستشار في شؤون الشرق الأوسط.

وشغل تالوار أيضا مناصب في لجان التخطيط الدبلوماسي داخل البرلمان ووزارة الخارجية الأمريكية، وهو باحث في مركز جامعة بنسلفانيا، ومستشار لمنظمة إنتر ميديت غير الحكومية لحل النزاعات.

وفي عام 2012، صنفت مجلة ”فورين بوليسي“ تالوار على أنه واحد من أقوى 50 ديمقراطيا في السياسة الخارجية.

وتجمع الرباط وواشنطن علاقات قوية على مستوى التعاون العسكري ومحاربة الإرهاب.