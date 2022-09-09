إضراب فنيي الملاحة الجوية يشل حركة الطيران في تونس

شهدت حركة النقل الجوي في تونس اليوم الجمعة حالة شلل تام بسبب إضراب ينفذه فنيو الملاحة الجوية، على خلفية مطالب مهنية عرضتها النقابة ولم تجد تجاوبا من وزارة النقل ورئاسة الحكومة، وفق بيان النقابة.

وأكدت شركة الخطوط التونسية، في بيان لها، أن إضراب فنيي الملاحة الجوية، اليوم الجمعة 9 سبتمبر/أيلول 2022، من شأنه أن يربك برنامج الرحلات الجوية من وإلى تونس.

وأضافت الشركة في بيانها المنشور على صفحتها الرسمية على ”فيسبوك“ أنها ”ستعمل على التخفيف من تأثير تداعيات هذا الإضراب على حركة الطيران“ وأنها ”ستفيد حرفاءها بكل تطورات هذا الوضع“.

ويعني إضراب فنيّي الملاحة الجويّة توقّف حركة الطيران بشكل تامّ في المجال الجويّ التونسي بعد مضي النقابة الأساسية لفنيّي الملاحة الجوية لديوان الطيران المدني والمطارات في تنفيذ إضراب عام كامل اليوم الجمعة 9 سبتمبر/أيلول الجاري.

وقد تم تأجيل هذا الإضراب في أكثر من مناسبة وفسح المجال للتفاوض وجلسات الصلح التي فشلت آخرها مساء أمس الخميس، بعد مغادرة وزير النقل الجلسة وإعلامه الطرف النقابي بأنّه كعضو في الحكومة لا يملك أيّ إجابة عن المطالب المضمنة في برقية الإضراب، حسب ما أكّده الكاتب العام المساعد لنقابة فنيّي الملاحة الجوية السحبي مخلوف في تصريح لإذاعة ”موزاييك“ المحلية.

وتتمسك نقابة فنيّي الملاحة الجوية بـ“حقّهم الدستوري في الإضراب ورفض قرارات التسخير التي وجهتها الإدارة العامة لديوان الطيران المدني والمطارات للأعوان عن طريق عدل تنفيذ حلّ قبل سويعات قليلة من انطلاق الإضراب بمقرّات العمل“ وفق بيان للنقابة.

واعتبرت النقابة الأساسية لفنيّي الملاحة الجوية في بيان لها أنّ طريقة التسخير التي اعتمدتها الإدارة العامّة تتعارض مع حقّ الإضراب الذي يكفله الدستور، ولا تستجيب للقوانين الدولية والوطنية.

ونددت النقابة الأساسية لفنيي الملاحة الجوية بما سمته ”مخالفة الإدارة العامة في ديوان الطيران المدني والمطارات للتشريعات والقوانين الدولية الجاري بها العمل وتلاعبها الخطير بأمن وسلامة الملاحة الجوية“.

واستنكرت النقابة ما اعتبرته ”عدم جدية التفاوض وسياسة المماطلة والتسويف التي انتهجتها الإدارة العامة وسلطة الإشراف ومصالح رئاسة الحكومة خاصة خلال الجلسة المنعقدة أمس الخميس 8 سبتمبر/أيلول.“

وأكد بيان النقابة أن ”جميع إطارات وأعوان الملاحة الجوية لا يتحملون مسؤولية أي إخلال أو خطر يمس من سلامة وأمن الملاحة الجوية طيلة يوم الإضراب“.