المنفي: يجب تحديد "تواريخ واضحة" لإجراء الانتخابات الليبية وإلا "سنتدخل"

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، مساء الخميس، على ضرورة تحديد تواريخ واضحة لإجراء الانتخابات.

وقال المنفي في لقاء له مع أعيان وحكماء وشباب برقة، أن ”المجلس سيتدخل في حال عجزت السلطة التشريعية عن تنفيذ ذلك، وفق الصلاحيات الممنوحة له“.

وأوضح أن ”النخبة الليبية باتت تعي الحالة السياسية وما يحاك للوطن من مكائد، وكل الأمور الآخرى ومنها المعيشية“.

وبين أن ”المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية جاءت على أساس مجموعة التجارب التي مرت خلال 10 سنوات مضت، التي أدت إلى أنه لا بد أن يكون في ليبيا جسم رئاسي يمثل سيادة الدولة ويكون معني بقضايا معينة منها توحيد المؤسسات والمصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسة العسكرية ووقف إطلاق النار وبكيفية المحافظة على السيادة“.

وأشار إلى أن ”الحوار الليبي، الذي تم لأول مرة بين الليبيين عبر ملتقى الحوار، أنتج سلطة تنفيذية وسلطة للدولة.. ولكن لأنهم أهملوا المسارات العسكرية والاقتصادية والدستورية، أصبحنا بعد فترة من الزمن نعاني وكأننا عدنا إلى نقطة الصفر، وهذه هي الإشكالية الحقيقة في العملية السياسية“.

وذكر أنه ”أخبر القوى السياسية أن النقطة التي ستوصلنا إلى الانتخابات هي رفع المعاناة عن المواطن“.

ولفت في مجال المصالحة الوطنية إلى أن ”تأسيس هيئة المصالحة تم على أسس راسخة، وليس بهدف تعيين أشخاص وصرف الأموال لهم فقط، دون نتيجة، بل أن تكون هذه الهيئة من أجل الليبيين وتعمل من أجلهم“.

واستمع المنفي -وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي- إلى ”جملة من المداخلات من قبل أعيان وحكماء وشباب برقة والتي تطرق أغلبها لملف المصالحة الوطنية، وآلية دعمها، لجمع كل الفرقاء، ولم الشمل، وعودة المهجرين وإطلاق سراح السجناء، الذين صدرت بحقهم أحكام بالإفراج“.