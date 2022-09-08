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غرق 8 مهاجرين تونسيين وفقدان 12 خلال محاولتهم الوصول لإيطاليا
تاريخ النشر: 08 سبتمبر 2022 22:26 GMT
تاريخ التحديث: 08 سبتمبر 2022 22:50 GMT

غرق 8 مهاجرين تونسيين وفقدان 12 خلال محاولتهم الوصول لإيطاليا

لقي ثمانية مهاجرين تونسيين مصرعهم واعتُبر 12 آخرون في عداد المفقودين إثر غرق مركب كان يقلهم سرا من السواحل التونسية إلى إيطاليا، بحسب ما أعلن مسؤول أمني تونسي.

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المصدر: أ ف ب

لقي ثمانية مهاجرين تونسيين مصرعهم واعتُبر 12 آخرون في عداد المفقودين إثر غرق مركب كان يقلهم سرا من السواحل التونسية إلى إيطاليا، بحسب ما أعلن مسؤول أمني تونسي.

وقال المسؤول لوكالة ”فرانس برس“ طالبا عدم نشر اسمه، إنه تم إنقاذ 17 مهاجرا آخرين كانوا على متن المركب نفسه.

وأضاف نقلا عن إفادات ناجين أن ما مجموعه 37 مهاجرا، جميعهم تونسيون، استقلوا المركب في محاولة للوصول بشكل غير قانوني إلى السواحل الإيطالية انطلاقا من منطقة صفاقس (وسط شرق).

وأكد المصدر أن عمليات البحث التي تقوم بها وحدات بحرية تابعة للحرس الوطني لا تزال جارية للعثور على المهاجرين المفقودين.

ومع تحسن الأحوال الجوية تتزايد وتيرة محاولات الهجرة غير النظامية انطلاقا من السواحل التونسية والليبية نحو إيطاليا.

وفي الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري وصل سرا إلى إيطاليا عن طريق البحر 34 ألف شخص مقابل 25500 في الفترة نفسها من العام 2021، بحسب إحصاءات وزارة الداخلية الإيطالية.

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