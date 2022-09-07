الرباط: تشاد أبلغتنا باعتزامها فتح قنصلية في الصحراء المغربية

أعلنت وزارة الخارجية المغربية يوم الأربعاء، بأن جمهورية تشاد قررت فتح قنصلية عامة لها قريبا في الصحراء الغربية، وفقا لوسائل إعلام محلية مغربية.

وذكرت الوزارة في بلاغ، بأن ”جمهورية تشاد أبلغت، يوم الأربعاء، عبر مذكرة شفوية، السلطات المغربية بقرارها فتح قنصلية عامة لها قريبا بالداخلة، بالصحراء المغربية“.

وأكدت بأن هذا القرار يندرج في إطار ”العلاقات الأخوية بين الملك محمد السادس، ومحمد إدريس ديبي إيتنو، رئيس جمهورية تشاد“.

وأشار بلاغ الوزارة إلى أن ”قرار البلد الأفريقي يؤكد ويعكس جودة العلاقات الثنائية، من خلال دعمه لسيادة المملكة على صحرائها ولوحدتها الترابية والوطنية“.