المغرب يعتزم استقبال مبعوث الجزائر لاستلام الدعوة للقمة العربية

أعلنت مملكة المغرب، الأربعاء، عزمها استقبال مبعوث الجزائر، الذي يحمل دعوة للرباط من أجل حضور القمة العربية، المقرر عقدها في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وقالت وزارة الخارجية المغربية، إن ”السلطات الجزائرية قررت، في إطار التحضير للقمة العربية المقبلة، إيفاد عدد من المبعوثين إلى العواصم العربية، حاملين دعوات إلى جميع قادة الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية“.

وأوضحت الخارجية المغربية في بيان لها، أنه ”سيتم إيفاد وزير العدل الجزائري إلى المغرب، بعد المملكة العربية السعودية والأردن، في حين سيسلم وزير الداخلية الدعوة نفسها إلى القمة لتونس وموريتانيا“.

وأضافت أنه ”سيتم في هذا السياق استقبال وزير العدل الجزائري بالمغرب“.

وتأتي القمة في ظل توتر العلاقات بين الجزائر والمغرب منذ سنوات، على خلفية ملف الصحراء الغربية.

وكان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، وجّه، الثلاثاء، بالعاصمة المصرية القاهرة، رسالة إلى الدول المشاركة في القمة العربية المزمع عقدها في الجزائر.

وقال بوريطة في كلمة أمام مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري إن ”القمة العربية المقبلة يجب أن تنعقد على أساس الالتزام بالمسؤولية، بعيدا عن أي حسابات ضيقة“.

ودعا إلى ”قراءة موضوعية لواقع العالم العربي، المشحون بشتى الخلافات والنزاعات البينية“.

وتظهر الجزائر استعدادا كبيرا لاستضافة القمة، والتي توقع الرئيس عبدالمجيد تبون، أنها ”ستكون ناجحة“.