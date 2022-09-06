المنقوش: هنالك تهويل إعلامي بشأن الواقع في ليبيا

قالت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، نجلاء المنقوش يوم الثلاثاء، إن ”الواقع الليبي يشهد عملية تهويل في بعض وسائل الإعلام“.

وأضافت المنقوش أن ”استخدام لفظ حكومة منتهية وأخرى شرعية استخدام غير دقيق للواقع“.

وأشارت في المؤتمر الصحفي الذي عقد في ختام جلسة مجلس وزراء الخارجية العرب إلى أن ”الحديث عن وجود حكومة شرعية وغير شرعية ومنتهية الولاية تعد مفردات غير دقيقة وهي التي تساعد على توسع الأزمة والانقسام“.

وذكرت أن ”حكومة الوحدة الوطنية من أول يوم لها حاولت جاهدة أن تكون توافقية تمثل كافة أطياف الدولة الليبية.

وبينت أنه ”كان من المفترض إجراء الانتخابات في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، لكن كان ذلك صعبا لظروف أمنية ولوجيستية ولعدم وجود قاعدة دستورية“.

وكانت المنقوش قد دعت في كلمتها أمام اجتماع الدورة العادية الـ158 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، المشاركين اليوم إلى ”المحافظة على الإجماع العربي بدعمكم للانتخابات الوطنیة والحل السلمي“.

وتابعت: ”موقعي الیوم كوزیرة خارجیة لدولة لیبیا، واستنادا إلى موقف حكومة الوحدة الوطنیة في لیبیا الرافض عودةَ الحرب في بلادنا، یرتب علینا مسؤولیة تاریخیة، بألا تكون قضیة بلادي مجرد بند على جدول أعمال مجلسنا الموقر، أو باقي المحافل الدولیة لسنوات قادمة“.

وأردفت أنه ”بالعمل الدؤوب والإرادة الوطنیة للیبیین وبدعم أشقائھم العرب الذي یجب أن یتواصل سنتمكن من إجراء انتخابات وطنیة في لیبیا وفقا لقوانین نزیھة وعادلة“.

وذكرت أن ”رئیس حكومة الوحدة الوطنیة عبدالحمید الدبیبة یحافظ على موقفه الثابت من إجراء الانتخابات الوطنیة في لیبیا“.

وأشارت إلى أنه ”عبر عن ذلك خلال خطابه الأخیر قبل أیام، عقب الأحداث المؤسفة التي شھدتھا طرابلس والتي راح ضحیتھا مدنیون آمنون في بیوتھم“.

وكان وفد مصر برئاسة وزير الخارجية سامح شكري، قد انسحب من الجلسة الافتتاحية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، احتجاجا على ترؤس وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش لها.

وتعتبر القاهرة أن ولاية حكومة عبدالحميد الدبيبة قد انتهت.