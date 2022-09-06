هيئة الانتخابات التونسية: سعيد تعهد بإصدار قانون الانتخاب قريبا

كشف المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، محمد التليلي المنصري، عن فحوى اللقاء الذي جمع رئيس الهيئة فاروق بوعسكر بالرئيس قيس سعيد، الاثنين، موضحا أنه تركز على المسار الانتخابي، إذ تعهد الرئيس بإصدار قانون انتخابي جديد قريبا.

وقال المنصري لـ“إرم نيوز“ إن ”الرئيس تعهد بسد نقص الأعضاء في الهيئة بعد استقالة قاضٍ منها في وقت سابق، وإعفاء العضو سامي بن سلامة الذي دخل في خلاف حاد مع بقية الأعضاء“، مبينا أن ”الهيئة جهة استشارية ويجبر القانون بقية الأطراف على استشارتنا في ما يخص كل ما يتصل بالعملية الانتخابية سواء كان قانونا انتخابيا أو غيره“.

وتابع أنه ”في اللقاء تم التركيز على الاستعدادات لاستحقاق 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل وهو استحقاق تشريعي يتطلب قانونا انتخابيا يصدر عبر مرسوم لتنظيم الانتخابات وأمر حكومي لتقسيم الدوائر الانتخابية“، متسائلا: هل سيتم اعتماد التقسيم الحالي أم تقسيم البلديات والعمادات؟“.

وأوضح: ”نحن قدمنا مقترحاتنا في هذا الصدد وقلنا إننا جاهزون لكل السيناريوهات، فقط يجب مدنا بالتقسيم لأن في 19 سبتمبر سنبدأ بالتسجيل الآلي للناخبين على المراكز الانتخابية وهو ما يحتم ضرورة أن يحدث التقسيم قبل ذلك التاريخ“، مشددا على أن ”أمر دعوة الناخبين يجب أن يصدر قبل ثلاثة أشهر، أي 17 أيلول/سبتمبر، ومقترحاتنا الفنية والتقنية سنقدمها والرئيس وعد بسن مرسوم قانون الانتخابات في أقرب وقت“.

وحول مدى جاهزية الهيئة للانتخابات التي بدأ العد التنازلي لها، أفاد المنصري بأن ”الهيئة جاهزة لكل السيناريوهات، انتداب الأعوان للمراكز أمر محسوم لأنه لدينا 60 ألف عون وسننتدب المزيد وفي اللوجيستيك ليس لدينا أي إشكال، فقط الجانب التشريعي ننتظر المصادقة على القانون الانتخابي حتى نقر رزنامة الانتخابات“.

ويترقب التونسيون أن يصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد مرسوماً انتخابياً إعداداً للانتخابات التشريعية المعلنة في 17 ديسمبر/كانون الأول.

وأمس الإثنين، استقبل سعيّد رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، وبحث معه استعدادات الهيئة للانتخابات التشريعية. وبحسب بيان للرئاسة، أكد سعيد أنه سيوضع ”مشروع نصّ جديد مع اعتبار الملاحظات والمقترحات التي سيتقدّم بها الذين دعّموا المسار الإصلاحي ليوم 25 يوليو/تموز وانخرطوا في عملية التأسيس الجديدة، عكس الذين يظهرون ما لا يبطنون وتسلّلوا باسم هذا المسار دون أن تكون لهم أي علاقة به“.

وشهدت تونس استفتاء شعبيا على الدستور في 25 تموز/يوليو الماضي، بنسبة مشاركة متدنية، رغم أن الأغلبية الساحقة وافقت على مرور الدستور الذي دخل حيز التنفيذ لاحقا.