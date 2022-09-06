قيادي بحركة "النهضة التونسية" يقول إن السلطات منعته من السفر

أفاد القيادي في حركة النهضة التونسية، والنائب في البرلمان المنحل، أسامة الصغير، اليوم الثلاثاء، بأن السلطات الأمنية، منعته من السفر.

وقال الصغير في تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“: ”مرة أخرى يمنعني بوليس قيس سعيد من السّفر دون أيّ موجب قانوني، وعندما تسألهم هل أنا مشمول بمنع السفر ؟، يردون بأن لديهم تعليمات وعندما تسألهم هل هناك شكاية ضدّي ؟ يجيبون أيضا بأن هناك تعليمات“.

وأضاف: ”في ديسمبر الماضي مُنعت من السّفر ثم في فبراير سُمح لي بالسّفر وكذلك في شهر مارس، والآن ممنوع من السّفر إلى أن يأتي ما يخالف ذلك، دون أن أتمكّن من أيّة معطيات للدّفاع عن نفسي“.

وكانت حركة النهضة قد دخلت في مواجهة مع الرئيس قيس سعيد بعد أن أطاح بالبرلمان الذي كانت تسيطر عليه في 25 يوليو/تموز 2021 وكذلك الحكومة المدعومة منها برئاسة هشام المشيشي.

وتم منع قيادات في الحركة من السفر أبرزهم رئيسها، ورئيس البرلمان المنحل، راشد الغنوشي، الذي تم كذلك تجميد أمواله.

وكانت حركة النهضة قد نفت، الأحد الماضي، أنباء تم تداولها مؤخرا، حول وجود وساطة من أجل السماح للغنوشي، بالسفر خارج البلاد، وقال القيادي فيها ماهر مذيوب إن ”الغنوشي لا يخطط حاليا للسفر“.