تقرير: إسرائيل تحقق بشبهات "تحرش جنسي" بمكتب اتصالها في الرباط

أفادت وسائل إعلام عبرية، يوم الإثنين، أن إسرائيل تحقق في ”شبهات“ تتعلق بوقوع بعض ”الانتهاكات الأخلاقية“ وادعاءات ”تحرش جنسي“ في مكتب الاتصال التابع لها في العاصمة المغربية الرباط.

وذكرت قناة ”إي 24 نيوز“ العبرية نقلا عن هيئة البث الرسمية ”كان“، أن الشبهات تشمل ”استغلال ومضايقة النساء المغربيات وتضارب المصالح واختفاء الهدايا التي تلقتها البعثة“.

من جهتها، أوردت قناة ”B“ العبرية، أن ”محور التحقيق هو سلوك رئيس البعثة، ديفيد غوفرين، الذي كان سفير إسرائيل في مصر، ويشغل اليوم منصب رئيس البعثة في المغرب“.

وأضافت القناة أنه ”بسبب الشكوك التي يجري التحقيق فيها وصل وفد ضم عددًا من كبار المسؤولين، بمن فيهم المفتش العام للمكتب، حجاي بيهار، إلى مقر المكتب على عجل الأسبوع الماضي“.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان لـ ”كان“ إن ”القضية معروفة ويتم التعامل معها“.

وأوضحت هيئة البث العبرية أنه إلى جانب ”شبهات“ تتعلق بوقوع ”انتهاكات أخلاقية“، تحقق الخارجية الإسرائيلية أيضًا في اختفاء هدايا تلقاها المكتب مؤخرا، إلى جانب نزاع بين السفير ورئيس الأمن بالسفارة.

وزاد المصدر ذاته ”سيتم أيضا فحص تواجد رجل الأعمال ومساعد رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي لدى الرباط، سامي كوهين، في العديد من الأحداث الرسمية التي استضافت سياسيين إسرائيليين زائرين في المغرب“.

والتقى كوهين بوزير الخارجية الإسرائيلي آنذاك، ورئيس الوزراء حاليا يائير لابيد، ووزيرة الداخلية أييليت شاكيد، ووزير العدل جدعون ساعر.

وبحسب الادعاءات فقد التقى كوهين خلال اجتماعات لكبار المسؤولين الإسرائيليين مع ممثلين رسميين، رغم أنه لا يشغل أي منصب رسمي.