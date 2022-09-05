ليبيا.. الدبيبة يطالب بموقف دولي موحد للتوصل لـ"خريطة طريق" جديدة

دعا رئيس الحكومة الليبية المنتهية ولايتها، عبد الحميد الدبيبة، يوم الإثنين، إلى الاتفاق على توحيد الموقف الدولي نحو وجود ”خارطة طريق“ واضحة المعالم، تتضمن تنفيذ الانتخابات.

جاء ذلك، خلال محادثات أجراها الدبيبة، اليوم، مع السفير الإيطالي جوزيبي بوتشينو في العاصمة طرابلس.

وشدد الدبيبة في بيان عبر صفحة حكومته على ”فيسبوك“، على ”ضرورة إصدار القاعدة الدستورية، وإيجاد شرعية شعبية لها حتى تبنى العملية الانتخابية على أساس سليم“.

وأكد البيان أن ”اللقاء تطرق لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والسياسية بين البلدين، حيث شدد رئيس الوزراء على أهمية الشراكة الاقتصادية الليبية الإيطالية“.

وجاء حديث الدبيبة بعد تعيين مبعوث أممي جديد، وهو الدبلوماسي السنغالي عبد الله باتيلي، وسط تأكيد على ضرورة التوصل لتفاهمات بشأن خريطة طريق جديدة تقود إلى إجراء الانتخابات العامة في ليبيا.

ورحبت عدة قوى إقليمية ودولية بتعيين باتيلي، وسط دعوات متصاعدة لضرورة التوصل لاتفاق بشأن خارطة طريق جديدة في ليبيا.

ويعد باتيلي أول أفريقي يشغل منصب المبعوث الأممي في ليبيا، والثامن منذ تفجر الأوضاع بعد انتفاضة 17 شباط/ فبراير، التي أطاحت بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بعد تدخل واسع من حلف شمال الأطلسي ”الناتو“.

وبذلك يكون باتيلي حامل الآمال الأفريقية بإنهاء الصراع الذي طال أمده في ليبيا الغنية بثرواتها النفطية.

وكانت الصين وروسيا من أبرز القوى الدولية التي أصرت على تعيين مبعوث من أفريقيا في ليبيا، وعرقلة عدة مقترحات بسبب ذلك.

ووُلد باتيلي في العام 1947، وحصل على درجة الدكتوراة من جامعة برمنغهام بإنجلترا، وله مؤلفات في السياسة والتاريخ، كما ترشح للرئاسة في السنغال، العام 1993، وعين وزيرا للبيئة حتى العام 1998.

كما عمل باتيلي دبلوماسيا بالأمم المتحدة. ومنذ العام 2014، أُسندت إليه مهمة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بوسط أفريقيا.

وعمل في العام 2021، خبيرا مستقلا للمراجعة الإستراتيجية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بحسب ما نشره موقع الأمم المتحدة.