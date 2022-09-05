عقيلة صالح: منع نواب من السفر للمشاركة في جلسة البرلمان يهدد وحدة ليبيا

استنكر رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، اليوم الإثنين، منع حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة أعضاء البرلمان من السفر من مدينة طرابلس إلى مدينة بنغازي للمشاركة في جلسة البرلمان التي كان مقرراً عقدها بمدينة طبرق.

وقال صالح في بيان، إن ”هذا الفعل تعطيل لعمل المجلس ومنعه من مهامه المناطة به في سبيل تحقيق استقرار البلاد“.

وأضاف: ”نحن أمام سابقة خطيرة تهدد وحدة البلاد وتشكل جريمة تقييد حرية المواطنين وإساءة إستعمال السلطة“.

واعتبر رئيس البرلمان الليبي، أن ذلك ”دليل واضح على أن مدينة طرابلس مخطوفة من مجموعات مسلحة تدعمها الحكومة منتهية الولاية والمسحوب منها الثقة، ما يؤكد صحة وجهة نظرنا أن الحكومة لا يمكن ان تعمل من مدينة طرابلس إلا في هذه الظروف“.

وطالب صالح النائب العام بالتحقيق في الواقعة وإصدار بيان بنتائج التحقيق وإحالة المتهمين للمحاكمة.

وحث في نهاية بيانه أعضاء البرلمان إلى حضور الجلسات لاتخاذ قرارات حاسمة تصب في مصلحة الوطن.

وأعلن المتحدث باسم البرلمان الليبي عبدالله بليحق، في وقت سابق اليوم، عن تعذر انعقاد جلسة كانت مقررة اليوم في بنغازي وتأجيلها بسبب منع نواب من مغادرة مطار معيتيقة إلى بنينا.

وأفاد موقع ”الساعة 24“ المحلي، أن تعذر انعقاد جلسة البرلمان اليوم يأتي بسبب منع نواب المنطقة الغربية من المغادرة عبر مطار معيتيقة إلى بنغازي وقيام عناصر ”قوة الردع“ بطردهم من المطار بأوامر من الدبيبة.

ونقل الموقع عن مصادر قولها، إن الدبيبة كلف قوات الجهاز بمنع 30 نائبًا من السفر إلى بنغازي عبر مطار معيتيقة؛ لعرقلة انعقاد جلسة اليوم.

وكان البرلمان الليبي قد دعا، أمس الأحد، إلى عقد جلسة لمناقشة كتاب المجلس الأعلى للدولة بشأن ترشيح الجمعية العمومية للمحكمة العليا رئيسا جديدا للمحكمة العليا، ومناقشة عدد من مشاريع القوانين المدرجة بجدول أعمال المجلس.

يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه الأزمة بين البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة؛ بسبب المحكمة العليا، حيث اتهم مجلس الدولةالبرلمان بالتدخل في القضاء بعد اتخاذه قرارا ينص على إلغاء اجتماعات المحكمة في العاصمة طرابلس.