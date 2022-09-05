البرلمان الليبي يؤجل جلسة "المحكمة العليا" بسبب منع نواب من مغادرة طرابلس

أعلن المتحدث باسم البرلمان الليبي عبدالله بليحق، اليوم الإثنين، عن تعذر انعقاد جلسة كانت مقررة اليوم في بنغازي وتأجيلها بسبب منع نواب من مغادرة مطار معيتيقة إلى بنينا.

وأفاد موقع ”الساعة 24“ المحلي، بأن تعذر انعقاد جلسة البرلمان اليوم يأتي بسبب منع نواب المنطقة الغربية من المغادرة عبر مطار معيتيقة إلى بنغازي وقيام عناصر ”قوة الردع“ بطردهم من المطار بأوامر من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

ونقل الموقع عن مصادر قولها، إن الدبيبة كلف قوات الجهاز بمنع 30 نائبًا من السفر إلى بنغازي عبر مطار معيتيقة لعرقلة انعقاد جلسة اليوم.

وكان البرلمان الليبي قد دعا، أمس الأحد، إلى عقد جلسة لمناقشة كتاب المجلس الأعلى للدولة بشأن ترشيح الجمعية العمومية للمحكمة العليا رئيسا جديدا للمحكمة العليا، ومناقشة عدد من مشاريع القوانين المدرجة بجدول أعمال المجلس.

يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه الأزمة بين البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة؛ بسبب المحكمة العليا، حيث اتهم مجلس الدولة مجلس النواب بالتدخل في القضاء بعد اتخاذه قرارا ينص على إلغاء اجتماعات المحكمة في العاصمة طرابلس.

وقال عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة، في وقت سابق، إن ”قرار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب ببطلان جلسات المحكمة العليا منذ 2014، هو قرار باطل“.

واعتبر أن القرار يُعدّ تدخلا في القضاء وإقحامه في الشأن السياسي، مستندًا على قرار المؤتمر الوطني عام 2015 بأن تقام الجلسات في البيضاء، ولكن الاتفاق السياسي ينص على إعادة النظر في قرارات المؤتمر الوطني.

في حين رد المستشار الإعلامي لرئاسة البرلمان الليبي فتحي المريمي على الاتهامات الموجهة لمجلس النواب، حيث أكد أن ”قرار نقل المحكمة العليا مؤقتا اتخذه مجلس النواب منذ 2014- 2015“.

وشدد في تصريحات صحفية على أنه ”لكي تستطيع المحكمة العليا أن تتخذ قراراتها بشكل صحيح بعيدًا عن كل ما يؤثر عليها، لا بد لها أن تكون في مدينة ليبية آمنة مثل مدينة البيضاء“، وفق قوله.