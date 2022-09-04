محكمة فرنسية تقضي بسداد ديون ليبيا لشركات سويسرية

أصدرت محكمة فرنسية حكما يقضي بسداد ديون ليبيا خلال فترة حكم القذافي لثلاث شركات سويسرية، وذلك من خلال أصول المؤسسة الوطنية الليبية للنفط المنبثقة من الدولة الليبية، بحسب ما أورده تقرير نشرته مجلة جون أفريك.

واعتبرت محكمة باريس، أن شركة النفط الوطنية الليبية، التي كانت تشرف على إدارتها الدولة بشكل مباشر، مطالبة بخلاص الشركات السويسرية ”مجموعة جلولي للاتصالات إيزي ميديا“ و“سيسماد ترافل“ و“مصحة لا تور“.

وتمكنت الشركات السويسرية الثلاث من كسب القضية في الطور الابتدائي مما يمهد الطريق لاسترداد ديونها المتخلدة بذمة الدولة الليبية من أصول شركة نفطية حكومية مقرها في فرنسا.

وفي 20 مايو/ أيار 2021، وبموجب ثلاثة أحكام منفصلة، أذن القاضي في محكمة باريس لكل شركة من الشركات السويسرية بالاستيلاء على أسهم الشركة الليبية الوطنية للنفط في فرنسا، باعتبار أن استرداد ديون فترة حكم القذافي يعود بالأساس إلى الشركات الحكومية والتي تشرف عليها أساسا الدولة.

وذكرت ”جون أفريك“، أن قرار محكمة باريس استنكرته المؤسسة الليبية للنفط، لكن كل المعطيات أثبتت أن مزاعم الشركة خاطئة وذلك بالاعتراف بأن المؤسسة الوطنية للنفط هي منبثقة من الدولة الليبية.

وبحسب المصدر، يخول القضاء الفرنسي للشركات السويسرية الثلاث استرداد ديونها من الدولة الليبية من خلال أصول المشروع المشترك ”مبروك أويل“ في فرنسا، وهذا يعني بشكل ملموس أن المؤسسة الوطنية للنفط تعوض هذه الشركات عن عائدات بيع أسهمها في شركة ”مبروك أويل“.

يذكر أن شركة جلولي للاتصالات، التي يديرها التونسي سامي جلولي، تطالب الدولة الليبية بمبلغ 19 مليون يورو من أجل تنظيم مؤتمر دولي بجنيف، لقاء خدمات عديدة من بينها نشر عمل يروج لعائشة القذافي، ابنة العقيد الليبي السابق.

من جهته، يطالب، مستشفى ”لا تور“ الواقع في مدينة ميران بسويسرا، بمبلغ 2.3 مليون يورو للرعاية المقدمة للمرضى من الوزراء أو أقارب عائلة القذافي الذين حلوا من ليبيا بهدف العلاج، أما ”سيسماد ترافل“ فتطالب الدولة الليبية بمبلغ 8.1 مليون يورو، باعتبار أنها كانت الوكيل التجاري الحصري في سويسرا لشركة الخطوط الجوية الليبية.

ويمكن أن يكون قرار محكمة باريس الابتدائية قابلا للتنفيذ من حيث المبدأ، أي أن المؤسسة الليبية للنفط مطالبة بدفع تعويض لهؤلاء الدائنين للدولة الليبية قبل الاستئناف بحسب ”جون أفريك“.