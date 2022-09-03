مؤتمر دولي مرتقب في برلين حول الأزمة الليبية

أعلنت وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، السبت، عن مؤتمر دولي مرتقب حول الأزمة الليبية، في العاصمة الألمانية ⁧‫برلين‬⁩ في سبتمبر/ أيلول الجاري.

جاء ذلك، خلال لقاء جمعها بالسفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشيني في العاصمة الليبية طرابلس، تم خلاله بحث الاستعدادات لهذا المؤتمر الدولي، الذي ستشارك قيه قوى دولية كبرى.

وقالت المنقوش، على صفحتها في فيسبوك، إن المؤتمر سيكون بحضور كل من الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وألمانيا وبريطانيا والصين.

و لم تكشف المنقوش عن أجندة المؤتمر الدولي، لكنها شددت على ”ضرورة تسريع العملية السياسية في ليبيا، وصولاً إلى انتخابات وطنية برلمانية ورئاسية وفق إطار دستوري متفق عليه في أقرب وقت ممكن“.

كما أعلنت رفضها ”أي إجراءات أو أفعال من شأنها تقويض عمل الحكومة؛ تمهيداً لإجراء الانتخابات“.

من جهته، أعرب السفير الإيطالي عن رغبة بلاده في الوصول إلى اتفاق مع جميع الأطراف السياسية فى ليبيا.

كما شدد على الحفاظ على الأمن والاستقرار، وصولاً لتحقيق الانتخابات الوطنية، وفق قاعدة دستورية صحيحة، مشيرا إلى أن استقرار ليبيا أمر أساسي وهام؛ لاستقرار منطقة البحر المتوسط.

يأتي ذلك، تزامنا مع تعيين الوزير السنغالي السابق عبد الله بتيالي، مبعوثًا خاصًا للأمم المتحدة في ليبيا.

ويخلف بتيالي بذلك، الدبوماسي السلوفاكي يان كوبيتش، الذي تنحى عن منصبه في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

ويأتي تعيينه على رأس البعثة الأممية في ليبيا، رغم اعتراض حكومة الوحدة الوطنية المنتيهة ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة على ذلك.

وعشية بدء مشاورات في مجلس الأمن بشأن تعيين بتيالي، ذكرت قناة ”ليبيا الأحرار“ نقلًا عن مصدر لم تسمه من وزارة الخارجية في حكومة الدبيبة قوله إن ”الاعتراض سببه عدم التشاور مع ليبيا بشأن تكليف بتيالي“.