بعد لقائه أردوغان.. الدبيبة: ناقشنا خريطة طريق لإجراء الانتخابات الليبية

قال رئيس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الجمعة، إنه ناقش مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خريطة طريق تنتهي بإجراء انتخابات في ليبيا.

ويؤدي الدبيبة زيارة إلى تركيا، وسط أنباء متواترة عن وساطة تركية محتملة لنزع فتيل ما يسمى ”بأزمة الحكومتين“.

وفي تصريح لقناة ”ليبيا الأحرار“، صرح الدبيبة بعد لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن زيارته إلى تركيا، أن هذا اللقاء تطرق إلى الجوانب الاقتصادية، و السياسية، و العسكرية.

وقال الدبيبة إنه يريد من خلال هذه اللقاءات توجيه رسائل طمأنة للشعب الليبي بأن خريطة الطريق يجب أن تنتهي بإجراء الانتخابات في البلاد، لكنه رفض الكشف عن ملامح هذه الخريطة مكتفيًا بالقول إنها تتعلق بالانتخابات والقاعدة الدستورية.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق خلال هذا اللقاء على ضرورة أن تصل خريطة الطريق بإجراء الانتخابات المرتقبة، منوهًا إلى أن مدة خريطة الطريق لن تكون طويلة جدًا.

وفي رده على سؤال حول الموقف التركي من الاشتباكات الأخيرة التي شهدتها العاصمة الليبية، طرابلس، شدد الدبيبة على أن الموقف التركي داعم و مطالب بالحفاظ على أمن طرابلس و استقرارها.

كما أكد الدبيبة على أنه لا توجد هناك حكومتان، بل حكومة واحدة ممثلة في حكومة الوحدة الوطنية، وهي التي تتولى مقاليد الأمور في ليبيا كاملة.

يأتي ذلك وسط حديث عن أن تركيا تقود وساطة بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتيهة ولايتها عبد الحميد الدبيبة، ورئيس حكومة الاستقرار الوطني فتحي باشاغا من أجل نزع فتيل الصراع المحتدمبين الطرفين.