تونس... القضاء على 3 مسلحين من تنظيم "جند الخلافة" ‎‎

أعلنت وزارة الدفاع في تونس القضاء على ثلاثة عناصر مسلحة، اليوم الجمعة، في عملية مشتركة بين الجيش والحرس الوطني بمحافظة القصرين، وسط البلاد.

وقالت الوزارة، في بلاغ على موقعها الإلكتروني، إن ”وحدات مشتركة من الجيش والحرس والأمن الوطنيّين، تمكنت في إطار العمل المشترك في مجال محاربة الإرهاب، من القضاء على ثلاثة مسلحين تابعين لتنظيم جند الخلافة الإرهابي وذلك في عملية ميدانية وقعت بمرتفعات جبل السلّوم المنطقة العسكرية المغلقة من محافظة القصرين“.

وذكرت الوزارة، في البيان، أنها ”لم تسجل إصابات في صفوف وحداتها الأمنية المتدخلة في وقت لا تزال فيه العمليات جارية لتعقب بقية العناصر المسلحة التابعة للتنظيم المذكور“.

ويأتي القضاء على العناصر المسلحة بمحافظة القصرين، غداة الإعلان عن إحباط هجوم ”إرهابي“ بمحافظة بن قردان التونسية، أمس الخميس.

وكانت السلطات الأمنية التونسية، أعلنت الخميس تفكيك خلية إرهابية، كانت تخطط لتنفيذ هجمات بمحافظة بن قردان، جنوب شرق تونس.

وأفاد مصدر أمني لـ ”إرم نيوز“ أن القوات الأمنية التونسية، تمكنت، من تفكيك خلية إرهابية تتخذ من مدينة بن قردان المتاخمة للحدود الليبية، مقرا لها، وذلك خلال عملية استباقية.

وحسب المصدر ذاته، أمكن بعد مراقبة شخصين ينشطان في مجال التهريب القيام بعملية استباقية أدت أيضا إلى حجز ذخيرة حربية هامة تمثلت خاصة في 11 قطعة سلاح من نوع ”كلاشينكوف“ و7200 طلقة نارية من عيار 7.2 مم.