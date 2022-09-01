تونس.. مناوشات بين أمنيين بمطار قرطاج إثر محاولة فض اعتصام

شهد مطار تونس قرطاج الدولي، توترا وتدافعا بين عدد من الأمنيين، على خلفية محاولة عناصر أمنية فض اعتصام ينفذه زملاء لهم ينتمون إلى نقابة الأمن التي تدافع عن حقوق الأمنيين.

وطالب أمنيون مكلفون من وزير الداخلية، زملاءهم بمغادرة المكان وحاولوا إزالة خيمة الاعتصام، إلا أن النقابيين الأمنيين رفضوا ذلك وتصدوا لهم.

ورفع النقابيون الأمنيون شعارات ضد وزير الداخلية، مطالبين الرئيس التونسي قيس سعيد، بـ“التدخل وإيجاد حل للتوتر الحاصل داخل المؤسسة الأمنية“.

وانطلق اعتصام النقابيين الأمنيين، على خلفية توقيف نقابيين أمنيين، وإحالتهما إلى القضاء العسكري. وبعد أن أصدر وزير الداخلية توفيق شرف الدين، قرارا بإنهاء الاقتطاع من رواتب الأمنيين لصالح النقابة، تفاقم التوتر أكثر.

والنقابيان الأمنيان الموقوفان، هما كمال نزار كاتب عام النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بمحافظة قابس، وكريم شراد عضو النقابة الأساسية لإقليم الأمن الوطني بصفاقس.

وأعلنت الهيئة النقابية الموسعة للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي بتونس، عن دخول أعضائها في سلسلة اعتصامات أمام المقار الأمنية بداية من الأربعاء الماضي، مشيرة إلى أنها ستتخذ خطوات تصعيدية أخرى خلال الجلسة العامة المرتقبة يومي 6 و7 أيلول/ سبتمبر المقبل.

واعتبرت أن توقيف النقابيين الأمنيين، تم على خلفية ما قالت إنها ”تصريحات تدافع عن العمل النقابي وعن قوات الأمن الداخلي إثر الاعتداءات اللفظية التي طالتها خلال تأمين عرض مسرحي بصفاقس“، وذلك في إشارة إلى مسرحية الفنان التونسي، لطفي العبدلي.

واتهمت الهيئة في بيان صادر عنها نشرته بصفحتها على ”فيسبوك“، وزارة الداخلية بـ“الاصطفاف إلى جانب لطفي العبدلي على حساب كرامة أعضائها“.

وفجرت حادثة إيقاف عرض مسرحي للفنان التونسي لطفي العبدلي من قبل أمنيين، مؤخرا، دعوات جديدة إلى حل النقابات الأمنية القوية في البلاد.

ودعا الرئيس التونسي قيس سعيد، في وقت سابق، خلال استقباله وزير الداخلية توفيق شرف الدين، إلى توحيد النقابات الأمنية، مؤكدا أن ”حق الأمنيين بالانضمام إلى نقابات مضمون دستوريا لكن يُمنع على الأمنيين الإضراب“.

وحذر سعيد من أن ”عدم تأمين التظاهرات الجماهيرية تحت أي ذريعة كانت، يعد إضرابا مقنعا، وإخلالا بالواجب المهني“.

لكن النقابات الأمنية رفضت مقترح توحيدها، وقال أمين عام نقابة قوات الأمن الداخلي عز الدين الجبالي في تصريح اعلامي، إن ”“لتعددية النقابية إيجابيات عديدة على عكس توحيدها“، مشيرا إلى أن توحيد النقابات يمكن أن يؤدي إلى سلطة مسلحة موازية، من المحتمل أن تصبح في مواجهة مع الإدارة.