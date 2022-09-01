ليبيا.. المشري يرفض نقل جلسات المحكمة العليا إلى "البيضاء"

رفض رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، مساء الخميس، قرار رئيس البرلمان عقيلة صالح، نقل مقر انعقاد جلسات المحكمة العليا مؤقتا إلى مدينة البيضاء، بدلا من العاصمة طرابلس، وذلك في تطور جديد يؤجج التوتر بينهما.

وتوجه المشري، الخميس، بخطاب إلى المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا، لإعلامهما بـ“عدم الاعتداد“ برسالة عقيلة صالح بشأن انعقاد جلسات المحكمة بمدينة البيضاء الليبية.

وقال المشري في بيان، إن رسالة عقيلة صالح ”اعتمدت على قرار صادر من غير ذي صفة عام 2014″، معتبرا أنه ”بدخول الاتفاق السياسي حيز التنفيذ فإن جميع القرارات التي تتعارض مع بنوده تعتبر لاغية“، وفق قوله.

جاء ذلك، ردا على قرار عقيلة صالح بنقل مقر انعقاد جلسات المحكمة العليا مؤقتا إلى مدينة البيضاء، بدلا من العاصمة طرابلس؛ تنفيذا لقرار مجلس النواب رقم 6 لسنة 2014.

وجاء في نص القرار أنه ”حرصا من مجلس النواب على وحدة واستقلال السلطة القضائية أصدر قراره رقم 6 لسنة 2014 بإعادة تنظيم المحكمة العليا، حيث نصت المادة الأولى منه: ينقل مؤقتا مقر انعقاد جلسات المحكمة العليا إلى مدينة البيضاء بدولة ليبيا“.

وأضاف النص أنه ”تأسيسا على ذلك يعتبر انعقاد المحكمة في غير مقرها القانوني غير صحيح، ويترتب على ذلك بطلان ما تتخذه من قرارات“.

ويأتي ذلك، وسط استعدادات لعقد لقاء مرتقب بين عقيلة صالح وخالد المشري خلال الأيام القليلة القادمة بالقاهرة، وذلك في محاولة لتجاوز حالة الانسداد الراهنة في ليبيا، بحسب مصدر بالمجلس الأعلى للدولة الليبي.

وقال المصدر لـ“إرم نيوز“، إن ”هناك محاولات جدية من مصر من أجل تقريب وجهات النظر حول القاعدة الدستورية للتسريع بإجراء الانتخابات“.

وأضاف أن ”القاهرة أدركت أهمية إجراء الانتخابات خاصة بعد الاشتباكات الأخيرة في العاصمة طرابلس ما جعلها تتحرك على أكثر من صعيد للتعجيل بالاستحقاقات الانتخابية المتعثرة“، لكنه أكد في المقابل أن لا ضمانات لنجاح اللقاء المرتقب.

وكانت العاصمة الليبية شهدت نهاية الأسبوع الماضي اشتباكات هي الأعنف منذ أكثر من سنتين بين الميليشيات الموالية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة، ورئيس حكومة الاستقرار الوطني فتحي باشاغا.

وسرعت هذه الاشتباكات بعودة الدعوات المحلية والإقليمية والدولية بضرورة التوافق على القاعدة الدستورية من أجل المضي قدما في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تعثرت في الـ 24 من ديسمبر 2021.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها قد دعا في وقت سابق رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إلى إصدار القاعدة الدستورية.

وقال الدبيبة، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، إن على صالح والمشري أن ”يطلقا سراح الليبيين بإصدار القاعدة الدستورية للانتخابات“.

وتابع: ”أبدا لن يصدق أحد أن الاتفاق على مادة خلافية واحدة يأخذ كل هذا الوقت بعد أن حرموا الشعب الليبي من حقه في الانتخابات لمدة ثماني سنوات“.

ومن جانبها حثت الولايات المتحدة الفرقاء في ليبيا على الاتفاق على القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات.