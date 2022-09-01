أمين عام الأمم المتحدة يعتزم تعيين السنغالي عبدالله باثيلي مبعوثا لليبيا

يعتزم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعيين وزير سنغالي سابق لقيادة جهود المنظمة الدولية للتوسط في إحلال السلام بليبيا، وفقا لرسالة اطلعت عليها ”رويترز“، اليوم الخميس.

وتتعين الموافقة بالإجماع في مجلس الأمن الدولي المكون من 15 دولة على تعيين عبد الله باثيلي مبعوثا خاصًا للأمم المتحدة إلى ليبيا.

وإذا لم تكن هناك اعتراضات، فستتم الموافقة على تعيين باثيلي مساء غد الجمعة.

وسيحل السنغالي عبد الله باثيلي محل جان كوبيس الذي تنحى في ديسمبر كانون الأول.

وكان غوتيريس قد اقترح بشكل غير رسمي شخصين آخرين لشغل هذا الدور، لكن مجلس الأمن لم يوافق.