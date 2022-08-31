ليبيا.. تحركات عسكرية لافتة في طرابلس تنذر بتجدد الاشتباكات

كشفت مصادر عسكرية ليبية، اليوم الأربعاء، عن تحركات عسكرية لافتة تقوم بها الميليشيات الموالية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة في محيط العاصمة طرابلس، وذلك بعد الاشتباكات التي شهدتها الأسبوع الماضي، مع قوات رئيس حكومة الاستقرار الوطني فتحي باشاغا.

وقالت المصادر لـ“إرم نيوز“ إن ”التحركات جاءت في سياق إعادة التمركز لهذه الميليشيات، لكن من غير المستبعد أن تتجدد الاشتباكات، خاصة أن بعض الميليشيات التي يشتبه في دعمها لباشاغا، والدبيبة تسعى لتحصين العاصمة من أي ميليشيات موالية لخصمه“.

وذكرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا ليل الثلاثاء، أن غرفة العمليات المشتركة طلبت من إحدى الميليشيات تسليم كافة أسلحتها لكن الغرفة لم تؤكد هذه الأنباء كما لم تنفها.

وكانت العاصمة الليبية طرابلس شهدت نهاية الأسبوع، اشتباكات عنيفة استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين ميليشيات موالية للدبيبة وأخرى لباشاغا انتهت بانتكاسة للأخير الذي فقدت الفصائل الموالية له كافة مقراتها في طرابلس.

وبعد فض الاشتباك تبادل الطرفان الاتهامات بإشعال الاقتتال، فيما أصدر المدعي العسكري العام في طرابلس قرارات بالقبض ضد باشاغا واللواء أسامة الجويلي الموالي له والذي اشتبكت قواته مع قوات الدبيبة، وكذلك رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان.

وأكدت حكومة باشاغا، في بيان لها أن حكومة الدبيبة تتحمل مسؤولية ”سفك الدماء ونهب المال العام، بسبب تمسكها بالسلطة“.

وجاء في البيان ”نؤكد أن المدعو عبدالحميد الدبيبة ومستشاريه الخواص من أفراد عائلته الحاكمة، ومن معه من عصابات مسلحة، مسؤولون عن الدماء التي سفكت والأموال التي نُهبت، ومسؤولون عما سيحدث جراء هوسهم بالمال والسلطة، وتشبثهم بها، وعدم قبولهم بإرادة الليبيين، ومبدأ التداول السلمي على السلطة“.

وأضافت حكومة الاستقرار ”نؤكد دوما أن غايتنا ليست الوصول للسلطة، وإنما إقامة دولة مدنية ديمقراطية يسودها القانون، ولا يسودها الفساد والديكتاتورية والقمع والإرهاب الذي يمارس حاليا من تلك العصبة المستولية على العاصمة طرابلس“.

وأكد البيان أن حكومة الاستقرار الوطني ”ناتجة عن عملية سياسية دستورية ديمقراطية“، مشددًا على أنها ”خاضعة تمامًا لقواعد الديمقراطية، وتضع نفسها رهن إرادة الشعب الليبي ومؤسساته التشريعية والدستورية، ولا تستهدف إلا المصلحة العامة“.