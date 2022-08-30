3 مخاطر تهدد المصالحة الفرنسية الجزائرية

اعتبر تقرير نشرته صحيفة ”لوموند“ الفرنسية أنّ بداية المصالحة الفرنسية الجزائرية التي خلفتها زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر تواجه 3 مخاطر داخلية وخارجية.

وبحسب ”لوموند“ تمثل التصريحات والإيماءات التي تخللت زيارة إيمانويل ماكرون تحولًا مذهلًا في المناخ بين البلدين، بعد عقود من التوتّر بينهما، وفشل محاولات المصالحة، وحسم ملف الذاكرة.

ونبّهت الصحيفة إلى أنه رغم أن بداية المصالحة تبدو مشجعة فإنها تواجه 3 مخاطر، الأول قد يأتي من الأطراف المحافظة في النظام الجزائري، الذين يتبنون نظرة قاتمة للعودة إلى صالح النفوذ الفرنسي، والثاني يتعلق بالمغرب الذي يخشى أن يؤدي هذا التقارب إلى إفشال خطة الحكم الذاتي للصحراء الغربية، وهو موضوع خلاف مع الجزائر.

وأضافت الصحيفة الفرنسية أنه ”مع ذلك تمتلك الرباط وسائل للضغط على باريس من خلال تعديل سيطرتها على الهجرة إلى أوروبا أو تعاونها الثمين في مكافحة التشدد، وهكذا تجد فرنسا نفسها عالقة بين المصالح المتباينة لمغرب قام للتو بتطبيع علاقاته مع إسرائيل والجزائر التي تشعر بالعزلة المتزايدة“، وفق تعبيرها.

وأوضحت ”لوموند“ أن “ التحدي الثالث يتمثل في روسيا، المورّد الرئيس للأسلحة للجزائر، والتي يمكنها المطالبة بحياد معين منها فيما يتعلق بالطلبات الغربية، في سياق كل من الحرب في أوكرانيا، والتوترات في منطقة الساحل، مشيرة إلى أنه بالنسبة للجزائر فإن هامش المناورة ضيق، وبالنسبة لمستقبل العلاقات بين فرنسا والجزائر يبدو الطريق شديد الانحدار.

واعتبر تقرير الصحيفة الفرنسية أن ما حققته زيارة ماكرون إلى الجزائر يُعدّ تطورًا مهمًا في تنقية المناخ بين البلدين، وقال إنه ”حتى لو كان جوهر التبادلات مخيبًا للآمال في بعض النواحي فإن الرمزية تكتسب أهمية، خاصة في السياق النفسي والعاطفي للعلاقة الفرنسية الجزائرية“.

وأضاف أن ”التقدم المهم الآخر يتعلق بعقد اجتماع على أعلى مستوى للمسؤولين العسكريين والاستخباراتيين في البلدين، وهذا الاجتماع غير المسبوق منذ الاستقلال يبشر بالخير للتعاون في منطقة الساحل، في اللحظة الحاسمة التي تغادر فيها فرنسا مالي“.

وتابع التقرير أنه ”من حيث الجوهر، يتعلق أحد التطورات الملحوظة بمسألة التأشيرات، حيث قررت باريس، منزعجة من عدم رغبة الجزائر في الترحيب برعاياها المطرودين من فرنسا، خفض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين إلى النصف، ويبدو أن التوتر قد انخفض قليلًا، حيث وافقت فرنسا على تخفيف موقفها في إطار الهجرة المختارة، بينما تتعهد الجزائر بمحاربة المزيد من الهجرة غير الشرعية.

أما بالنسبة لمسألة الطاقة، وبسبب النقص الفادح في الاستثمار والنمو القوي في الطلب المحلي، لا تزال إمكانات تصدير الغاز الجزائري محدودة، ولا يمكن أن تمثل على المدى القصير حلًا لصعوبات الإمداد الأوروبية المتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية، وفق قراءة الصحيفة الفرنسية.