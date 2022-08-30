5 قتلى و 16 مفقودًا إثر غرق قارب للمهاجرين قبالة ليبيا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

قضى 5 مهاجرين واعتبر 16 آخرون في عداد المفقودين إثر غرق مركبهم قبالة ليبيا، وفق ما أفادت السلطات المحلية، اليوم الثلاثاء.

وقال مسؤول في وحدة الإنقاذ البحري التابعة لخفر السواحل الليبيين إن ”قاربًا يقل 27 مهاجرًا غرق قبالة الساحل الليبي، وتم انتشال جثث 5 منهم، وإنقاذ 6 آخرين“، فيما فقد 16 آخرون.

وغرق القارب قبالة ساحل منطقة طلميثة الواقعة على مسافة 130 كيلومترًا شرق مدينة بنغازي، شرق البلاد، وثاني أكبر مدنها، وتتكرر حوادث غرق أو انقلاب قوارب تقل مهاجرين قبالة سواحل ليبيا.

وتمت إعادة أكثر من 14 ألف مهاجر إلى ليبيا، منذ بداية العام الجاري، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.

وسُجّلت، العام الماضي، إعادة أكثر من 32 ألف مهاجر إلى ليبيا، وفق المنظمة.

ويُعتقل المهاجرون في مراكز تسيطر عليها مجموعات مسلحة، كما توجد مراكز ”غير قانونية“ و“سرية“ تخضع لمتورطين في عمليات اتجار بالبشر.

وتقول الأمم المتحدة إن اعتقال المهاجرين يتم بطريقة ”تعسفية“، وهم يتعرضون غالبًا لعمليات ”قتل واختفاء قسري وتعذيب“ أو ”عبودية، وعنف جنسي، واغتصاب، وغيرها من الأعمال اللاإنسانية“.

وتدافع السلطات الليبية عن نفسها، مؤكدة أنها لا تلجأ إلى أي عنف، وأن جميع المهاجرين يتم تقديم الخدمات والرعاية اللازمة لهم في مراكز الاحتجاز الحكومية.