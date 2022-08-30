زعيم البوليساريو لـ"إرم نيوز": غضب المغرب من تونس لمشاركتنا في "تيكاد 8" غير مبرر

اعتبر رئيس جبهة ”البوليساريو“، التي تنادي بانفصال الصحراء الغربية عن المملكة المغربية، إبراهيم غالي، أن موقف المغرب الغاضب من تونس فيه كثير من المبالغة، متهمًا الرباط بممارسة ”الابتزاز“ ضد تونس بعد استقباله مع وفد رسمي للمشاركة في قمة ”تيكاد 8“.

وقال غالي في حديث لـ ”إرم نيوز“، إن تونس حققت نجاحًا باهرًا في استضافتها المتميزة لقمة طوكيو للتنمية في أفريقيا (تيكاد) في طبعتها الثامنة، ”رغم كل المحاولات المخجلة الرامية إلى إفشالها أو المساس بسيادة وسمعة ومكانة تونس، جهويًا وقاريًا وعلى المستوى الدولي“.

وتعليقًا على الجدل الذي رافق مشاركته في القمة، وموقف المغرب الغاضب من هذه الخطوة، قال غالي: ”لقد حسم الأفارقة، بشكل واضح، ملف مشاركة كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي في أية شراكة يكون الاتحاد طرفًا فيها، العام 2015، في قمة جوهانسبورغ، قبل عودة المغرب إلى الاتحاد بعامين، واعتبروا ذلك حقًا مرتبطًا بالعضوية، وغير قابل للنقاش، ورفضوا أي تدخل بهذا الشأن من الأطراف الشريكة أو غيرها“.

وأضاف أن أعضاء الاتحاد الأفريقي ”حسموا أيضًا ملف استضافة قمة (تيكاد 8)، التي ينظمها الاتحاد الأفريقي مع شريكه الياباني ورعاة آخرين، فوضعوا الثقة المستحقة في تونس التي برهنت، ليس فقط على قدرتها على تنظيم مثل هذا الحدث الكبير، بل التزامها الصارم بمبادئ القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، وكذلك الأعراف الدبلوماسية المعروفة، ناهيك عن تشبثها بقرارها المستقل كدولة حرة“.

وأشار غالي بالقول: ”استقبال حار حظينا به من طرف الرئيس التونسي قيس سعيّد، على قدم المساواة مع كل رؤساء الدول والحكومات والوفود، دون تمييز بين الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، وهذا ما ظلت تقوم به الدول المضيفة، قبل وبعد انضمام المملكة المغربية إلى الاتحاد الأفريقي“.

وحول استدعاء السفير المغربي من تونس قال غالي: ”إذا كانت المملكة المغربية تستدعي سفيرها لمجرد استقبال تونس لرئيس دولة عضو مؤسس في الاتحاد الأفريقي، فإن هناك الكثير من دول العالم، في أفريقيا وأمريكا اللاتينية، لا تكتفي بالاستقبال الرسمي المعتاد، ولكنها تقيم علاقات دبلوماسية كاملة مع الجمهورية الصحراوية، وتحتضن سفاراتها، جنبًا إلى جنب مع سفارات المملكة المغربية، لماذا إذن لم تقم الخارجية المغربية بقطع العلاقات الدبلوماسية معها أو بإصدار بيانات ملأى بلغة التهديد والوعيد وحتى الاحتقار، مثل ذلك الذي أصدرته بحق تونس؟“.

وذكر غالي أنّ ”الجمهورية الصحراوية، والمملكة المغربية، شاركتا في عديد من قمم الشراكة، بما فيها بحضور شخصي لملك المغرب إلى جانبنا، كما هو الحال في قمة الشراكة الأفريقية الأوروبية في ساحل العاج، العام 2017، وبوفودها الرسمية في مناسبات مماثلة في موزمبيق واليابان وبروكسل، ناهيك عن الحضور الدائم لوفود الدولتين في مختلف قمم ومؤتمرات وأنشطة الاتحاد الأفريقي، منذ انضمام المملكة المغربية، مطلع 2017“.

وشدد على أن ”كل الحقائق الدامغة التي قدمتها وزارة الخارجية التونسية، وتلك التي أوضحناها من جانبنا، لا تترك أي مجال للشك بأن التصرف المغربي إزاء تونس ليس له أي مبرر، اللهم إذا كانت هناك أهداف أخرى مشبوهة، بما في ذلك تنفيذ أجندات أجنبية تخريبية تستهدف السلم والاستقرار في كامل المنطقة“.

وكانت الرباط قد استدعت سفيرها من تونس للتشاور احتجاجًا على خطوة استقبال وفد ”البوليساريو“ من طرف الرئيس التونسي قيس سعيّد.

وبحسب غالي، فإن ”ممارسة الضغط من قبل المغرب على تونس قد بدأ فعلًا، باستهتار وتعالٍ، لكننا لا نعتقد أن مثل هذا السلوك المستهجن سيؤثر على تونس، المتمسكة بسيادتها وقرارها المستقل، والتي لم تقم بأي خطوة تستحق اللوم والضغط والابتزاز“.

واعتبر غالي أن ”قضية الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار لا غبار عليها، مسجلة لدى الأمم المتحدة تحت هذا التوصيف الذي يلزم المنظمة الدولية بالعمل على استكمال تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في أفريقيا، عبر تمكين الشعب الصحراوي، صاحب السيادة الوحيد على الصحراء الغربية، من ممارسة حقه المشروع، غير القابل للتصرف، في تقرير المصير، وهذا هو الوضع القانوني الواضح الذي لا يمكن القفز عليه“.

وأشار زعيم ”البوليساريو“ إلى أنّه ”ليست هناك مواقف دولية تؤيد سيادة المغرب على الصحراء الغربية خلافًا لما تدعيه الرباط“.

ورأى أن ”ألمانيا لم تغير موقفها، وتعتبر أنّ هناك نزاعًا دوليًا يتطلب حلًا عاجلًا من الأمم المتحدة، أما إسبانيا فقد أقدمت على عمل مشبوه“، وفق وصفه.

وقال إن ”قرار رئيس الحكومة الإسبانية، لم يحظَ بالقبول في الأوساط الإسبانية، أحزابًا ومجتمعًا مدنيًا، بل وحتى من شركائه في الحكومة“.