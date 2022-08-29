رئيس غينيا بيساو يزور الجزائر بعد انسحابه من قمة "تيكاد 8" في تونس

بدأ رئيس غينيا بيساو، عمر سيسوكو أومبالو، يوم الإثنين، زيارة رسمية إلى الجزائر تستمر يومين.

وكان في استقبال أومبالو، بمطار هواري بومدين الدولي، كل من الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج رمطان لعمامرة، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وتأتي هذه الزيارة بعد انسحاب رئيس غينيا بيساو من قمة منتدى التعاون الاقتصادي الياباني الإفريقي ”تيكاد 8″ يوم السبت الفائت؛ احتجاجا على مشاركة زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي.

كما يأتي انسحاب إيمبالو، الذي يتولى أيضا رئاسة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، على وقع أزمة غير مسبوقة بين تونس والمغرب بسبب استقبال الرئيس قيس سعيّد، مساء الجمعة الماضي، زعيم البوليساريو.

وأكد مصدر دبلوماسي تونسي لـ“إرم نيوز“ أن ”السلطات التونسية حاولت ثني رئيس غينيا بيساو عن الانسحاب لكنه أصر على موقفه“.

وعبر المصدر عن ”احتجاج بلاده على عدم حضور المغرب في هذه القمة وعلى حضور إبراهيم غالي“.

ولم يصدر أي بيان عن الرئاسة التونسية أو وزارة الخارجية يؤكد خبر انسحاب امبالو، الذي يأتي في وقت أعرب فيه الرئيس السنغالي ماكي سال عن أسفه لانعقاد منتدى التعاون الياباني الأفريقي، الذي اختتمت أشغاله أمس الأحد بالعاصمة التونسية، في غياب المغرب، ”العضو البارز في الاتحاد الأفريقي“.

وقال ”سال“ وهو أيضًا رئيس الاتحاد الأفريقي، في افتتاح أشغال المؤتمر، إن ”السنغال تأسف لانعقاد منتدى التعاون الياباني الأفريقي في غياب المغرب، العضو البارز في الاتحاد الأفريقي، لعدم وجود توافق في الآراء حول قضية تتعلق بالتمثيلية“.

كما عبر الرئيس السنغالي عن أمله في التوصل إلى ”حل دائم لهذا المشكل في المستقبل لما فيه حسن سير منظمتنا وشراكتنا في أجواء هادئة“.

وأعربت ليبيريا عن أسفها لغياب المغرب عن النسخة الثامنة من المنتدى، داعية إلى “تعليق أشغال هذه الدورة إلى حين تسوية المشاكل المرتبطة بالمساطر”.