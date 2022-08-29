زعيم البوليساريو يشيد بموقف الرئيس التونسي من مشاركته في "تيكاد 8"

أشاد الأمين العام لجبهة البوليساريو الانفصالية إبراهيم غالي، اليوم الإثنين، بموقف الرئيس التونسي قيس سعيد من مشاركة وفد الجبهة في منتدى طوكيو للتنمية الأفريقية (تيكاد 8)، الذي اختتم أمس الأحد في تونس، والذي فجر أزمة دبلوماسية بين تونس والرباط.

وقال غالي في رسالة وجهها إلى سعيد ونشرتها ”وكالة الأنباء الصحراوية (واص)“: ”ونحن نغادر بلدكم الشقيق، تونس الخضراء، اسمحوا لي أن أتوجه إلى فخامتكم بأصدق آيات الشكر والتقدير والامتنان، على ما حظينا به من كريم الوفادة وحرارة الاستقبال، ومن خلالكم إلى تونس قاطبة، حكومة وشعباً“.

وأضاف: ”نود كذلك أن ننقل لكم أحر التهاني على نجاح تونس، بقيادتكم الرشيدة، في احتضان قمة طوكيو للتنمية في إفريقيا، تيكاد، في طبعتها الثامنة، بكل ما يمثل ذلك من معانٍ ودلالات، ليس أقلها تقديم تونس أروع مثال لإفريقيا والعالم على اقتدار وكفاءة هذا البلد العزيز والشعب الشقيق على رفع التحدي مهما بلغت صعوبته“.

وتابع غالي: ”إنني لأود أن أشيد بشكل خاص بما تميزتم به، فخامة الرئيس، من التزام واحترام وتقيد كامل بمبادئ ومقتضيات القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وقراراته عامة، وبشكل خاص تلك المتعلقة بالشراكات التي يكون الاتحاد طرفاً فيها“.

وتابع الأمين العام لجبهة البوليساريو: ”إنه موقف، دون شك، لا يكتفي بالتمسك المشروع بسيادة تونس وقرارها المستقل، بل يضع مصلحة ووحدة وانسجام إفريقيا وبلدانها وشعوبها فوق كل اعتبار، وينسجم مع المنطلقات التي وضعها الآباء المؤسسون للمنظمة القارية والتي تأسس عليها فيما بعد الاتحاد الإفريقي، والتي تركز على الشخصية الإفريقية وكرامة الأفارقة ومكانتهم كشريك محترم وملتزم وليس كتابع خانع“.

وزاد: ”سيذكر الشعب الصحراوي لكم، وإلى الأبد، أنكم لم تخشوا في الحق لومة لائم، وتعاملتم مع قضيته بصدق وشفافية ووضوح وحياد، رغم محاولات مكشوفة لخلط الأوراق وزرع البلبلة والشكوك في مصداقية موقف تونسي سليم ومنسجم، ليس فقط مع القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وقراراته، ولكن مع تاريخ تونس الكريمة المضيافة“.

وتأتي هذه الرسالة في وقت تفجرت فيه أزمة دبلوماسية بين الرباط وتونس، حيث استدعى المغرب سفيره من تونس بسبب مشاركة غالي على رأس وفد للبوليساريو في ”قمة تيكاد 8″، وهو الأمر الذي ردت عليه تونس باستدعاء سفيرها من المغرب للتشاور.