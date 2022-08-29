البكوش: نعتزم عقد قمة لحل أزمات دول المغرب العربي

أكد رئيس اتحاد المغرب العربي، الطيب البكوش، أن الاتحاد يعتزم إطلاق مبادرة من أجل عقد قمة تجمع الدول المعنية (تونس، موريتانيا، المغرب، الجزائر وليبيا).

وقال البكوش إن هذه القمة تهدف إلى ”بحث عدة قضايا في مقدمتها الأزمة الحالية بين تونس والرباط والأزمة الليبية“.

وأضاف في تصريح لـ ”إرم نيوز“: ”ستكون كل المشاكل مطروحة، الأزمة بين تونس والمغرب، الأزمة الليبية، الأزمة بين المغرب والجزائر، ولن نستثني أي قضية“.

وحول فرص نجاح هذه القمة في حلحلة الأزمة بين المغرب والجزائر، أوضح: ”لا يمكن بعد أن أعلق على الفرص، حتى تقبل هذه الدول الدعوة، ثم لكل حادث حديث وقتها“.

وأشار إلى أن ”من بين أهداف القمة، عقد لقاءات ثنائية على هامشها، من أجل حل المشكلات الثنائية الموجودة حاليا بين عدد من دول المنطقة“.

يشار إلى أن أزمة دبلوماسية وقعت مؤخرا بين تونس والمغرب؛ على خلفية استقبال الرئيس التونسي قيس سعيّد، لزعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي.

وردت المغرب بمقاطعة ندوة طوكيو الدولية للتنمية في أفريقيا ”تيكاد 8“، التي اختتمت الأحد، فيما وصل الأمر بالبلدين إلى استدعاء سفيريهما للتشاور.

كما تشهد العلاقات بين المغرب والجزائر قطيعة وتوترا متصاعدا منذ سنوات؛ على خلفية دعم الأخيرة لجبهة البوليساريو المطالبة باستقلال الصحراء الغربية، إضافة إلى الأزمة الليبية التي تعتبر هاجسا لدول المغرب العربي.