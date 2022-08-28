"رجل الحرب والمفاوضات".. من هو زعيم البوليساريو إبراهيم غالي؟

سلطت الأزمة الدبلوماسية بين تونس والمغرب الضوء مجددا على رئيس جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، ”رجل الحرب والمفاوضات“ الذي قاد مسيرة جمعت بين الشقين الدبلوماسي والعسكري في الجبهة المتنازعة مع المغرب بشأن الصحراء الغربية.

ولد غالي في آب/ أغسطس من العام 1949 في الصحراء الغربية التي كانت آنذاك تحت الاستعمار الإسباني.

لم يتلق تعليما مدرسيا في المؤسسات النظامية بل اقتصر على الكتاتيب التي كانت منتشرة في الصحراء الغنية بثرواتها الطبيعية.

انخرط غالي باكرا في الحركات التي أنشأت لتخليص الصحراء الغربية من الاحتلال الإسباني وذلك قبل تأسيس جبهة البوليساريو، ففي العام 1969، شارك في تأسيس ”المنظمة الطليعية لتحرير الصحراء الغربية“، وتولى منصب أمين سر المنظمة.

تأسيس الجبهة

ويعد غالي أيضا من المشاركين في تأسيس جبهة البوليساريو في مايو/ أيار من العام 1973، وأصبح أول أمين عام لها وأعلن الكفاح المسلح ضد الاحتلال الإسباني. لكنه تنحى بعد عام، في أغسطس/آب 1974.

وبعد ذلك بعامين، تم تعيينه في لجنة العلاقات الخارجية للجبهة.

وشغلت الحرب ضد المغرب الحيز الأكبر من مسيرة غالي العسكرية خاصة بين عامي 1976 و1988.

وبعد إعلان قيام ما تسمى ”الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية“ التي لا تتمتع باعتراف دولي وذلك من مدينة تندوف الجزائرية في فبراير/شباط 1976، تولى غالي منصب وزير الدفاع حتى عام 1988 أي بعد انتهاء الحرب مع المملكة المغربية.

وعاد غالي ليشغل نفس المنصب في الفترة الممتدة بين 1993 و1998 قبل أن يدشن مسارا آخر مختلفا تماما عن المسار العسكري وهو مسار دبلوماسي حيث مثل الجبهة في المفاوضات والتمثيل الدبلوماسي.

ففي عام 1999 عين غالي ممثلا للجبهة في إسبانيا حتى عام 2008، ثم عين سفيرا لدى الجزائر منذ ذلك التاريخ حتى 2016.

منعطف آخر

ومثل العام 2016 منعطفا آخر في مسيرة غالي لكن سياسيا، هذه المرة حيث تم انتخابه أمينا للتنظيم السياسي للجبهة في يناير/كانون الأول، ثم أميناً عاماً للتنظيم في يوليو/تموز ثم رئيسا ”للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية“.

ودعا غالي في خطاب أداء اليمين إلى ”مواصلة وتكثيف الجهود الرامية إلى تقوية جيش التحرير الشعبي الصحراوي، وجعله في أقصى درجات الجاهزية والاستعداد لكل الظروف والاحتمالات بما في ذلك الكفاح المسلح“.

وفي العام 2020 لم يتردد في التهديد باستخدام القوة ونقض اتفاق سابق لوقف إطلاق النار مع المملكة المغربية بسبب ما يعرف بأزمة معبر الكركرات مع موريتانيا التي تقف على الحياد في أزمة الصحراء الغربية.

وبسببه واجهت عدة دول أزمات دبلوماسية مع المغرب. ففي العام 2021 دخل الرجل إسبانيا من أجل العلاج بعد إصابته بفيروس كوفيد-19 المستجد وقتها ما جعل المغرب تستدعي سفيرتها هناك وتلوح بإجراءات أخرى.

ودامت الأزمة قرابة العام قبل أن تتراجع إسبانيا وتعلن دعمها لمقترح الحكم الذاتي الذي تطرحه الرباط كأساس لحل أزمة الصراء وهو مقترح ينص على منح الصحراء حكما ذاتيا لكنها تبقى تحت سيادة المملكة المغربية.

وتكررت هذه الحادثة قبل أيام، حيث استقبل غالي من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد للمشاركة في ندوة طوكيو للتنمية الأفريقية ما فجر أزمة دبلوماسية غير مألوفة بين تونس والرباط.

واستدعت المملكة سفيرها من تونس للتشاور، بينما قامت الأخيرة باستدعاء سفيرها من الرباط في تطورات تلوح مرشحة لمزيد من التصعيد.