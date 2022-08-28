تونس تنفي إلغاء "قمة الفرنكوفونية": محاولة لـ"التشويش" على "تيكاد 8"

نفت تونس، الأحد، أن تكون هناك نية لإلغاء أو تأجيل ”قمة الفرنكوفونية“ المزمع عقدها بجزيرة جربة، جنوب البلاد، في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وقال مدير الدبلوماسية العامة والإعلام في وزارة الشؤون الخارجية، المنسق الإعلامي لمؤتمر ”تيكاد 8″، محمد الطرابلسي في تصريح لإذاعة ”موزاييك“ المحلية، إنه ”لا صحة لما يروج له حول وجود قرار رسمي لتأجيل أو إلغاء قمة تونس الفرنكوفونية المنتظر عقدها بجربة“.

وأكد الطرابلسي أن ”عمل اللجنة الثنائية المشتركة المكلفة بالإعداد لهذه القمة متواصل“، معتبرا أن ما يروج له بصفة مكثفة منذ يوم أمس على مواقع التواصل الاجتماعي، هو محاولات للتشويش على ندوة طوكيو الدولية لتنمية أفريقيا ”تيكاد 8“ المنعقدة في تونس.

وتزامنا مع انعقاد قمة ”تيكاد 8“ في تونس، راجت أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي أمس، مفادها بأن هناك نية لتأجيل ”قمة الفرنكوفونية“ أو إلغائها، وسحب مسؤولية تنظيمها من تونس.

وكان مخطط أن تقام القمة منذ نوفمبر من العام الماضي، قبل أن يتم الإعلان عن تأجيلها إلى نوفمبر 2022.

وذكر بيانان صادران عن المنظمة الدولية للفرنكوفونية، ووزارة الخارجية التونسية، أنه ”تم تأجيل القمة الفرنكوفونية الثامنة عشرة المقرر عقدها مبدئيا في جزيرة جربة في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر لمدة عام، من أجل السماح لتونس بأن تكون قادرة على تنظيم هذا اللقاء المهم في أفضل الظروف“.

ورافق تأجيل عقد القمة ما وُصفت بأنها ”حملات تحريض“ قادها عدد من التونسيين، من بينهم الرئيس المؤقت السابق المنصف المرزوقي، الذي أقر بأنه دعا إلى سحب التنظيم من تونس حينها.