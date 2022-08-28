"اتحاد علماء المسلمين" يقبل استقالة الريسوني

قرر مجلس الأمناء في ”الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين“ يوم الأحد، قبول الاستقالة التي تقدم بها رئيس الاتحاد أحمد الريسوني، وذلك بعد الجدل الواسع الذي أثارته تصريحاته بشأن النزاع حول الصحراء الغربية.

وقال بيان لمجلس الأمناء، إنه ”تمت إحالة استقالة الريسوني على الجمعية العمومية الاستثنائية، كونها جهة الاختصاص للبت فيها في مدة أقصاها شهر“.

وكان المغربي أحمد الريسوني قد أعلن عن استقالته يوم الأحد، بعد عاصفة من الجدل أثارتها تصريحاته حول النزاع بين جبهة البوليساريو والرباط بشأن الصحراء الغربية.

وكشف الريسوني أن قرار الاستقالة جاء ”حفاظا على حريته وتمسكا بمواقفه وآرائه الراسخة التي لا تقبل المساومة“.

وقال في رسالة موقعة بتاريخ اليوم: ”تمسكا مني بمواقفي وآرائي الثابتة الراسخة، التي لا تقبل المساومة، وحرصا على ممارسة حريتي في التعبير، بدون شروط ولا ضغوط، فقد قررت تقديم استقالتي من رئاسة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين“.

وأضاف: ”أنا الآن في تواصل وتشاور مع فضيلة الأمين العام، لتفعيل قرار الاستقالة، وفق مقتضيات المادتين 21 و22 من النظام الأساسي للاتحاد“.

وفي تصريحاته التي يتوقع أن الاستقالة جاءت في إثرها، تحدث الريسوني، حينها عن ”استعداد المغاربة والعلماء والدعاة في المغرب للجهاد بالمال والنفس والزحف بالملايين إلى مدينة تندوف الجزائرية“.

كما أطلق تصريحات وصفتها بعض الأطراف في الجزائر، بأنها ”خطيرة وغير مسؤولة“.

وقال الريسوني، في نفس المقابلة، إن ”وجود ما يسمى بموريتانيا خطأ“، وإن ”قضية الصحراء وموريتانيا صناعة استعمارية“، مشيرا إلى أن ”بيعة علماء موريتانيا وأعيانها للعرش الملكي ثابتة“.

وعقب تلك التصريحات، أعلنت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، تجميد نشاطها في اتحاد علماء المسلمين.

من جهتها، وصفت هيئة العلماء الموريتانيين في بيان لها، قبل أيام، تصريحات الريسوني، بشأن موريتانيا بأنها ”مريبة وغير ودية ومستفزة“.

وأدان الفريق البرلماني للصداقة الموريتانية المغربية في الجمعية الوطنية ”البرلمان الموريتاني“ تصريحات الريسوني حول موريتانيا، معتبرا إياها ”موغلة في الإساءة“.