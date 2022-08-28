البرلمان الليبي يدعو إلى "تحقيق عاجل" في اشتباكات طرابلس

دعا البرلمان الليبي، اليوم الأحد، إلى فتح ”تحقيق عاجل“ في الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس، يوم أمس السبت، بين ميليشيات مؤيدة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة ورئيس حكومة الاستقرار الوطني فتحي باشاغا.

وأدان رئيس لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الليبي سليمان الحراري بشدة ما أسماه التصعيد الأمني الخطير في العاصمة طرابلس، لافتا إلى أنه تسبب في حصيلة ثقيلة من القتلى من المدنيين.

ودعا الحراري في مقطع فيديو بثه الموقع الرسمي للبرلمان إلى إطلاق تحقيق عاجل لكشف ملابسات الأحداث التي شهدتها طرابلس وتحديد المتسبب في اندلاع الاشتباكات.

وقال: ”الاقتتال وسط شوارع مدينة طرابلس يشكل تهديدا لحياة المدنيين والممتلكات العامة والخاصة والمؤسسات المدنية“.

وأضاف: ”لا يجب التهاون في مثل هذه الأفعال الإجرامية التي تعرض حياة سكان المدينة للخطر، ويجب اتخاذ أقصى العقوبات حيال المتسببين في زعزعة أمن المدينة“.

وكان الهدوء قد عاد للعاصمة الليبية، في ساعة مبكرة من صباح الأحد، بعد يوم من أسوأ قتال شهدته العاصمة منذ عامين أسفر عن مقتل 32 شخصا وإصابة 159 آخرين.

وازدحمت الطرق في المدينة بالسيارات، وفتحت المتاجر أبوابها وقام الناس بإزالة الزجاج المحطم وأنقاض أخرى خلفتها الاشتباكات التي وقعت أمس السبت، فيما تناثرت سيارات محترقة في بعض الشوارع في وسط طرابلس.

من جانبها، ذكرت شركات طيران في ساعة مبكرة من صباح الأحد، أن الرحلات تعمل بشكل طبيعي في مطار معيتيقة بطرابلس، في مؤشر على استقرار الوضع الأمني في الوقت الحالي.

وأكدت مصادر ليبية، فجر الأحد، أن الميليشيات التابعة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة، سيطرت على كامل المنطقة التي اجتاحتها قوات رئيس الاستخبارات المقال اللواء أسامة الجويلي، المدعوم من رئيس حكومة الاستقرار الوطني فتحي باشاغا.

وأضافت المصادر أن ميليشيات حكومة الدبيبة، سيطرت على جميع معسكرات ومقرات قائد ميليشيا كتيبة ثوار طرابلس السابق هيثم التاجوري.

وأوضحت أنه ”تمت السيطرة على معسكر 77 بمنطقة باب العزيزية، ومعسكر 92 بشارع الزاوية“، وهما أكبر معسكرين خاضعين لسيطرة هيثم التاجوري.

وأصدر الدبيبة أمرا بـ“القبض على جميع المشاركين في العدوان على العاصمة طرابلس من المدنيين والعسكريين دون استثناء، وأيضًا كل من يشتبه في تورطه بأي شكل من الأشكال“.