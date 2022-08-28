وسط أزمة الوفد الصحراوي.. ما حقيقة انسحاب غينيا الاستوائية من "تيكاد"؟‎‎

غادر رئيس غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانغ نغيما مباسوغو قمة ”تيكاد 8“ المنعقدة بتونس؛ ما أثار تساؤلات عن علاقة هذا الموقف بالأزمة التي سببها حضور الوفد الصحراوي في القمة.

وقال مصدر دبلوماسي تونسي، إن الرئيس تيودورو أوبيانغ نغيما مباسوغو، غادر تونس على ما يبدو بسبب ”التزامات رسمية“ في بلاده، دون أن يوضحها.

ونفى المصدر لـ“إرم نيوز“، أن يكون رئيس غينيا الاستوائية قد أقدم على هذه الخطوة احتجاجا على حضور وفد من جبهة البوليساريو القمة، وقال إنه غادر تونس بشكل عادي بعد لقائه وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي.

وأوضح المصدر أن رئيس غينيا الاستوائية ”التقى أمس السبت وزير الخارجية التونسي ووقع معه عدة اتفاقات تشمل مجالات تعاون اقتصادية وثقافية وعلمية؛ ما ينفي أن يكون هناك خلاف سياسي دفعه إلى المغادرة“.

ويأتي ذلك بعد تداول أنباء عن مغادرة رئيس غينيا الاستوائية قمة ”تيكاد 8“ تضامنا مع المغرب، واحتجاجا على حضور زعيم جبهة ”البوليساريو“ فيها.

وكان عمر سيسكو إيمبالو رئيس غينيا بيساو، قد قرر من جانبه أمس السبت، الانسحاب من القمة الثامنة لمنتدى التعاون الاقتصادي الياباني الأفريقي ”تيكاد 8″؛ احتجاجا على مشاركة زعيم جبهة ”البوليساريو“ إبراهيم غالي.

وأكد مصدر دبلوماسي تونسي لـ“إرم نيوز“، أن السلطات التونسية حاولت ثني رئيس غينيا بيساو عن الانسحاب لكنه أصر على موقفه، معبرا عن احتجاج بلاده على عدم حضور المغرب في هذه القمة وعلى حضور إبراهيم غالي.

ولم يصدر أي بيان عن الرئاسة التونسية أو وزارة الخارجية يؤكد خبر انسحاب إمبالو، الذي يأتي في وقت أعرب فيه الرئيس السنغالي ماكي سال عن أسفه لانعقاد منتدى التعاون الياباني الأفريقي، الذي افتتحت أشغاله، يوم السبت، بالعاصمة التونسية، في غياب المغرب، ”العضو البارز في الاتحاد الأفريقي“.