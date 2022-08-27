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المبعوث الأمريكي في ليبيا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في طرابلس
تاريخ النشر: 27 أغسطس 2022 19:21 GMT
تاريخ التحديث: 27 أغسطس 2022 19:30 GMT

المبعوث الأمريكي في ليبيا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في طرابلس

دعا المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، مساء اليوم السبت، إلى وقف فوري لإطلاق النار في العاصمة طرابلس. وقال في بيان إن الولايات المتحدة

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المصدر: خالد أبو الخير – إرم نيوز

دعا المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، مساء اليوم السبت، إلى وقف فوري لإطلاق النار في العاصمة طرابلس.

وقال في بيان إن الولايات المتحدة تدين تصاعد العنف في طرابلس، وتدعو لوقف فوري لإطلاق النار، وفتح ممرات آمنة لإجلاء الضحايا والمدنيين المحاصرين.

وأكد المبعوث الأمريكي أنه من الضروري وقف التصعيد وسد الفجوة بين مجلسي الدولة والنواب على أساس دستوري لإجراء الانتخابات وتحديد موعد مبكر لها.

وبين أن الولايات المتحدة ملتزمة بتقديم دعمها الكامل للعملية السياسية في ليبيا، ويجب على الجهات الخارجية أيضًا استخدام نفوذها لوقف الاقتتال ووضع مصلحة الشعب الليبي أولاً.

وعلى صعيد مستجدات الساحة المحلية، عادت قوات موالية لحكومة الاستقرار الوطني برئاسة فتحي باشاغا إلى مدينة مصراتة بعد ساعات من توجهها نحو العاصمة.

وأفادت وسائل إعلام ليبية بأن القوات التي يقودها العقيد سالم جحا منعت من الدخول إلى مدينة زليتن، الواقعة على بعد 150 كم شرق العاصمة طرابلس، ما اضطرها للعودة إلى مصراتة.

وفي طرابلس، اندلعت النيران بعدة طوابق أحد أبراج مجمع ذات العماد بطريق الشط، إثر الاشتباكات الحاصلة بين قوات تابعة لباشاغا وأخرى تابعة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة.

وفي السياق، أعلنت وزارة التربية والتعليم تعليق امتحانات الثانوية العامة يوم غد، فيما أعلنت جامعة طرابلس تعليق الدراسة.

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