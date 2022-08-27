عبير موسي: استقبال زعيم البوليساريو "افتعال للمصائب" واستفزاز للمغرب

هاجمت رئيسة حزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي بشدة الرئيس التونسي قيس سعيد، بسبب استقباله زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، واصفة الخطوة بأنها استفزاز للمغرب و افتعال لما وصفتها ب“المصائب“ مع الأشقاء.

و قالت موسي، خلال إشرافها على يوم العلم في محافظة صفاقس جنوب البلاد، إن استقبال قيس سعيد لزعيم البوليساريو، ”لم يكن عن جهل“، بل كان محاولة لاستفزاز الشعب المغربي.

و أضافت: ”إن ما حدث هو افتعال للمصائب مع دولة شقيقة و تدمير للسياسة الخارجية، فمنذ متى نقع في مأزق كالذي حدث يوم أمس الجمعة، باستقبال زعيم البوليساريو؟“.

وتابعت قائلة: ”هل مشكل الصحراء حدث يوم أمس الجمعة أم بعد الاستفتاء المدلس؟ (الاستفتاء على الدستور الجديد).. عشرات السنين مرت على هذه الأزمة وتونس كانت رائدة في إرساء مفهوم وحدة المغرب العربي“، معتبرة أن ”ما حدث لم يكن عن جهل“.

وفي وقت سابق، قررت وزارة الخارجية التونسية، استدعاء سفيرها في الرباط بشكل عاجل للتشاور، وذلك ردا على قرار المغرب مقاطعة ندوة طوكيو الدولية للتنمية في أفريقيا ”تيكاد 8“ التي افتتحت اليوم وتتواصل حتى يوم غد الأحد.

وأعربت وزارة الخارجية التونسية، في بيان نشرته بصفحتها على ”فيسبوك“، عن استغرابها الشديد مما ورد في بيان المملكة المغربية مما وصفته بـ“التحامل غير المقبول على تونس ومغالطات بشأن مشاركة وفد الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في الندوة المذكورة“.

وأوضحت أن ”تونس حافظت على حيادها التام في قضية الصحراء الغربية التزاما بالشرعية الدولية“، مشددة على أن ذلك ”موقف ثابت لن يتغير إلى أن تجد الأطراف المعنية حلا سلميا يرتضيه الجميع، إلى جانب التزامها بقرارات الأمم المتحدة، فإنها ملتزمة أيضا بقرارات الاتحاد الأفريقي التي تعد بلادنا من أحد مؤسسيه“.

ورفضت الخارجية التونسية، ”بشكل قطعي“ ما تضمنه البيان المغربي من عبارات قالت إنها ”تتهم تونس باتخاذ موقف عدواني تجاه المغرب ويضر بالمصالح المغربية“، مؤكدة أنه ”انطلاقا من ثوابت سياستها الخارجية، بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام خياراتها، فإنها تؤكد أيضا على رفضها التدخل في شؤونها الداخلية وعلى سيادة قرارها الوطني“.

وكان الرئيس التونسي استقبل الجمعة رئيس ما يعرف بـ“الجمهورية العربية الصحراوية“ إبراهيم غالي، في خطوة أثارت غضب الرباط التي تعتبر الصحراء جزءا لا يتجزأ من أراضيها.

وتأتي زيارة رئيس جبهة البوليساريو إبراهيم غالي إلى تونس للمشاركة في منتدى التعاون الياباني الأفريقي ”تيكاد“ الذي يعقد هناك.

وذكر بيان الخارجية المغربية أن ”تونس قررت استدعاء وفد البوليساريو بشكل انفرادي وضد رأي اليابان المشاركة في تنظيم المنتدى“.