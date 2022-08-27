الخارجية المغربية: الرد التونسي "ينطوي على مغالطات ويعمق الغموض"

قالت وزارة الخارجية المغربية، السبت، إن ”تبرير“ تونس استقبال رئيس الدولة قيس سعيّد لزعيم جبهة ”البوليساريو“، زاد من ”تعميق هوة الغموض في الموقف الرسمي للدولة الشقيقة ومرّر مغالطات جمة“.

وقالت الخارجية المغربية، إن البيان التونسي ”ينطوي على العديد من التأويلات والمغالطات“.

وقررت تونس استدعاء سفيرها في الرباط رداً على خطوة المغرب باستدعاء سفيرها في تونس، من أجل التشاور، عقب استقبال سعيد، الجمعة، زعيم جبهة البوليساريو للمشاركة في ”ندوة طوكيو الدولية للتنمية في أفريقيا“.

وأوضحت أن مؤتمر (تيكاد)، ”ليس اجتماعًا للاتحاد الأفريقي، ولكنه إطار شراكة بين اليابان والدول الأفريقية التي لها علاقات دبلوماسية معها“.

وتابعت: ”التيكاد هي جزء من الشراكات الأفريقية، كما هو الحال مع الصين والهند وروسيا وتركيا والولايات المتحدة، وهي مفتوحة فقط للدول الأفريقية المعترف بها من قبل الشريك“.

وأضافت الخارجية: ”قواعد الاتحاد الأفريقي وإطاره، التي يحترمها المغرب بالكامل، لا تنطبق في هذه الحالة“.

وكانت الخارجية التونسية، قد أصدرت مساء الجمعة بيانا عبرت فيه عن استغرابها مما وصفته بـ“التحامل غير المقبول عليها“.

وقال البيان إن ”تونس حافظت على حيادها التام“ في قضية الصحراء، التزاما بالشرعية الدولية، وهو ”موقف ثابت لن يتغير إلى أن تجد الأطراف المعنية حلاّ سلميا يرتضيه الجميع“.

وكانت وزارة الشؤون الخارجية المغربية قد اعتبرت، في بيان لها الجمعة، أن ”الاستقبال الذي خصصه رئيس تونس لقائد الانفصاليين هو فعل خطير غير مسبوق؛ يؤذي كثيرا مشاعر الشعب المغربي وقواه الحية“.