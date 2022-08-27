هل أخطأت تونس باستقبال زعيم جبهة البوليساريو؟

يثير الخلاف الدبلوماسي الذي نشب بين تونس والمغرب تساؤلات عن الطرف الذي يتحمل المسؤولية، وما إذا كانت تونس قد أخطأت باستدعاء رئيس جبهة البوليساريو الانفصالية إلى ندوة طوكيو الدولية للتنمية في أفريقيا ”تيكاد8“.

وسارعت المملكة المغربية مساء أمس الجمعة إلى استدعاء سفيرها في تونس احتجاجًا على استقبال الرئيس قيس سعيد لزعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي للمشاركة في الندوة المذكورة، كما علقت الرباط مشاركتها في ذات الندوة.

وردت تونس بعد ذلك، باستدعاء سفيرها من الرباط، معربة عن استغرابها الشديد من بيان وزارة الخارجية المغربية الذي حمل ”الكثير من التحامل والمغالطات بشأن الحدث“، بحسب ما ورد في بيان لوزارة الخارجية التونسية.

الموقف خطير

وحمل المحلل السياسي التونسي، رشيد خشانة، سلطات بلاده المسؤولية عن هذا الخلاف، معتبرًا أن ”الموقف خطير“.

وأضاف أنه ”إذا لم يقع اعتذار من الجانب التونسي عن هذه الخطوة، فإن المغاربة قد يتخذون إجراءات أخرى من بينها قطع العلاقات، لأن قضية الصحراء لديهم هي قضية مقدسة، وهناك إجماع عليها من قبل كل المغاربة، فأي قرار يتخذ في هذا الشأن سواء من الملك أو الحكومة يحظى بإجماع وتأييد قوي من كل القوى السياسية“.

وتابع خشانة، في تصريحات لـ ”إرم نيوز“، أن ”المسألة معقدة، لذلك كان يجب دراستها جيدًا منذ البداية، ودراسة نتائجها مسبقًا“.

وتابع: ”كان يمكن عدم استقبال رئيس الجبهة من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، كان ممكنًا استقباله من قبل وزير الخارجية، دون أن يتم نشره من قبل الإعلام التونسي، لأنه ليس إجراء ضد المغرب بل هو استجابة لآليات الاتحاد الأفريقي“.

بيان ملتبس

وشدد خشانة على أن ”بيان الخارجية التونسية أيضًا ملتبس، كان من الممكن اعتماد وفد البوليساريو وليس وفد الجمهورية العربية الصحراوية، لأن هناك فرقًا كبيرًا بين هذين المصطلحين، كان يمكن أن تداوي تونس هذا الخطأ“.

وختم خشانة بالقول إن ”الوفد أصلًا لن يضيف شيئًا على مستوى العلاقات الأفريقية اليابانية، وحتى على الأرض، لا تسيطر هذه الجبهة سوى على مساحة قليلة جدًا من الصحراء، لذلك كان ممكنًا تفادي هذه الأزمة“.

في المقابل، قال وزير الخارجية التونسي الأسبق، أحمد ونيس، في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“ إن تونس ملتزمة بالحياد، ولا تتحمل مسؤولية ما يحدث.

وأضاف أن ”من يشارك في هذه القمة الأفريقية اليابانية هم الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، والهيئة التي هي عضو في الاتحاد ليست حزبًا سياسيًا اسمه بوليساريو، بل هي دولة أعطت لاسمها الجمهورية العربية الصحراوية، لذلك الوفد الذي يحضر القمة، لم يكن بدعوة من تونس، بل كان بدعوة من الاتحاد الأفريقي الذي يدعو الأعضاء في هيئته، والعضو هو كيان أعطى لنفسه صفة الدولة، لذلك تونس لم تفتعل ذلك“.

وأوضح أن ”الوفد لم يحضر بصفة ثنائية، هي ليست زيارة لتونس، هي مساهمة في قمة تيكاد التي وجهت خلالها الدعوة من هيئة الاتحاد الأفريقي لعضو من أعضائها“.

كان يمكن تجنب الأزمة

وتابع ونيس: ”كان ممكنًا أن ترفض تونس مساهمة الصحراويين في القمة الأفريقية، بينما هي فضلت عدم القيام بذلك، وهذا لم يكن ضروريًا، كان علينا تجنبه لسببين: أولًا لأن مساهمة الصحراويين لن تضيف شيئًا للقمة الأفريقية اليابانية، وثانيًا لأنها تضيف أزمة للقمة، وهي أزمة إقليمية حادة“.

وأردف أنه ”إلى حد الآن لم يتطور بعد هذا الموقف إلى أزمة، وهذا الموقف سيحل بمجرد نهاية القمة في اعتقادي، بمجرد مغادرة الوفود وخاصة وفد البوليساريو لن تكون هناك أي عواقب مستقبلية لهذا الموقف، وبيان وزارة الخارجية يؤكد أن تونس ملتزمة بموقفها بالحياد الكامل بحيث لا نتوقع أي تطور أو عواقب سياسية أو إقليمية“.

من جانبه، اعتبر المحلل السياسي المغربي، حسن بلوان، أن هذه الأزمة ظرفية وسيتم تجاوزها.

وبين بلوان في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“ أن ”الرئيس التونسي فاجأ الجميع من خلال قراره الغريب المعاكس لمصالح المغرب ووحدته الترابية باستقبال زعيم ميليشيا الانفصال المدعو إبراهيم غالي“، وفق قوله.

رد فعل طبيعي

وأكد المحلل المغربي أن ”رد فعل المغرب كان طبيعيًا أمام هذا التصرف المجاني، المجانب للصواب، الذي يضرب في الصميم الإجماع العربي الواضح في دعم وحدة المغرب الترابية وسيادته على أقاليمه الصحراوية، بل يتنكر لتاريخ حافل للعلاقات التقليدية الوثيقة بين المغرب وتونس، ويخرج عن سكة الحياد الإيجابي الذي طالما ميز مواقف الدبلوماسية التونسية منذ عهد الراحل الحبيب بورقيبة“.

ورأى بلوان أنه ”لا شك أن هناك ضغوطًا جزائرية قوية وراء هذا الإجراء غير الاعتيادي، فيه من الترغيب والترهيب ما كشفته الزيارات المتبادلة والتصريحات المتواترة بين قصري قرطاج والمرادية، وصلت حد اعتبار تونس ولاية جزائرية، مما يضرب في مقتل سيادة تونس كدولة مستقلة في قرارها وسياستها الخارجية“.

وختم بلوان بالقول إنه ”رغم هذه الغمامة السوداء التي تسبب فيها الرئيس قيس سعيد، أعتقد أن العلاقات بين المغرب وتونس لا يمكن أن تنفصم بهذه السهولة، لمجموعة من الاعتبارات، أهمها عمق العلاقات بين الجانبين المغربي والتونسي اقتصاديًا وسياسيًا وثقافيًا، فلا يمكن لسوء الفهم هذا أن يلغي هذا التاريخ الحافل بين البلدين والشعبين، لذلك استدعاء السفراء قرار ظرفي سيتبدد بتخفيف الضغوط الجزائرية من جهة، وسينجلي مباشرة بعدما تسترجع تونس والشعب التونسي مؤسساته القوية من جهة أخرى“.

وتعد قضية الصحراء حساسة للغاية بالنسبة للمغرب الذي سبق وأن دخل في أزمات مماثلة مع كل من إسبانيا وألمانيا بشأنها قبل أن تغير مدريد موقفها تجاه دعم المقترح الذي تقدمه الرباط لحل هذه القضية في تطور هام بمسار النزاع.

وينص مقترح الرباط على منح إقليم الصحراء حكمًا ذاتيًا، لكنه يبقى تحت سيادة المملكة المغربية، وهو مقترح ترفضه جبهة البوليساريو والجزائر اللتان تناديان باستفتاء تقرير المصير حول الانفصال.