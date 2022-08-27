ليبيا.. تحرير مصريين اختطفتهم عصابة في بني وليد

حررت عناصر أمنية ليبية تابعة لحكومة الوحدة الوطنية التي تسيطر على العاصمة طرابلس ويترأسها عبدالحميد الدبيبة، عددا من المصريين المختطفين في مدينة بني وليد من قبل إحدى العصابات التي كانت تحتجزهم بهدف الحصول على فدية من ذويهم.

وأعلن اللواء 444 قتال التابع للحكومة، الإفراج عن 5 مصريين محتجزين في مدينة بني وليد الليبية، بعد الاشتباك مع العناصر المسلحة، موضحا في بيان عبر ”فيسبوك“، أنها تمكنت من اقتحام وكر تستخدمه إحدى العصابات الخارجة عن القانون.

وقال إنه تم تحرير 5 مخطوفين من المصريين كان ساوم الخاطفون أهلهم وذويهم لدفع مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحهم، حيث تم إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى بني وليد لتلقي العلاج.

وأوضح اللواء، أن فرقه تحركت بناء على بلاغ من أحد المواطنين الليبيين، موجهة رسالة لأصحاب النفوس الضعيفة والقلوب المريضة من الذين يمارسون هذه الأعمال ويتخذون منها مكسبا ماديا، أنهم لن يفلتوا من العقاب، وستطالهم سلطة الدولة وسيطبق عليهم القانون وسينالهم الجزاء.

وتعرض المصريون الخمسة للاعتداء والتعذيب من قبل محتجزيهم وبدوا في حالة صحية سيئة عندما عثرت عليهم عناصر اللواء.

ووفقا لمصدر من ذوي المصريين الخمسة من محافظة أسيوط جنوب مصر تحدث لـ“إرم نيوز“، فإن إحدى الجهات المصرية تواصلت معهم بشأن طمأنتهم على نجلهم، بعدما كانوا قد تقدموا ببلاغ في وزارة الخارجية.

وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه؛ كون ابنهم كان دخل ليبيا بهدف العمل بطريقة غير شرعية، أنه تم إخطارهم بعودة ابنهم إلى مصر عقب تسلمه من السلطات الليبية.