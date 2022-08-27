ردا على المغرب.. تونس تستدعي سفيرها في الرباط

قررت وزارة الخارجية التونسية فجر اليوم، استدعاء سفيرها بالرباط بشكل عاجل للتشاور، وذلك ردا على قرار المغرب مقاطعة ندوة طوكيو الدولية للتنمية في أفريقيا ”تيكاد 8“ المزمع إقامتها يومي 27 و28 أغسطس الجاري على خلفية استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد لزعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي.

و أعربت وزارة الخارجية التونسية، في بيان نشرته بصفحتها على ”فيسبوك“، عن استغرابها الشديد ممّا ورد في بيان المملكة المغربية مما وصفته بـ“التحامل غير مقبول على تونس ومغالطات بشأن مشاركة وفد الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في الندوة المذكورة“.

وأوضحت أنّ“ تونس حافظت على حيادها التام في قضية الصحراء الغربية التزاما بالشرعية الدولية“، مشددة على أن ذلك ”موقف ثابت لن يتغير إلى أن تجد الأطراف المعنية حلاّ سلميا يرتضيه الجميع إلى جانب التزامها بقرارات الأمم المتحدة، فإنّها مُلتزمة أيضا بقرارات الاتحاد الإفريقي التي تعدّ بلادنا من أحد مؤسّسيه“.

ورفضت الخارجية التونسية، ”بشكل قطعيّ“ ما تضمنه البيان المغربي من عبارات قالت إنها ”تتهم تونس باتخاذ موقف عدواني تجاه المغرب ويضر بالمصالح المغربية“، مؤكدة على أنه ”انطلاقا من ثوابت سياستها الخارجية، على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام خياراتها، فإنها تؤكد أيضا على رفضها التدخل في شؤونها الداخلية وعلى سيادة قرارها الوطني“.

وكان الرئيس التونسي استقبل الجمعة رئيس ما يعرف بـ“الجمهورية العربية الصحراوية“ إبراهيم غالي، في خطوة أثارت غضب الرباط التي تعتبر الصحراء جزءا لا يتجزأ من أراضيها.

وتأتي زيارة رئيس جبهة البوليساريو إبراهيم غالي إلى تونس للمشاركة في منتدى التعاون الياباني الأفريقي ”تيكاد“ الذي يعقد هناك.

وذكر بيان الخارجية المغربية أن ”تونس قررت استدعاء وفد البوليساريو بشكل انفرادي وضد رأي اليابان المشاركة في تنظيم المنتدى.

وقالت الوزارة: ”بعد مضاعفة المواقف والتصرفات السلبية مؤخرا فيما يتعلق بالمملكة المغربية ومصالحها العليا، فإن موقف تونس (استضافة غالي) في إطار عملية تيكاد يؤكد العداء الصارخ“.

وأشار إلى أن ”الترحيب الذي قدمه رئيس الدولة التونسية لزعيم الميليشيا الانفصالية عمل خطير وغير مسبوق، يجرح بشدة مشاعر الشعب المغربي وقواه الحية“.

وتابع أنه ”في مواجهة هذا الموقف العدائي والضار تجاه العلاقات الأخوية التي حافظ عليها البلدان على الدوام، قررت المملكة المغربية عدم المشاركة في قمة التيكاد الثامنة المنعقدة في تونس يومي 27 و 28 آب / أغسطس“.