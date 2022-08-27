استقبال تونس لزعيم البوليساريو يثير غضب الأحزاب المغربية

أثارت مشاركة زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، في قمة ”تيكاد“ الثامنة التي تحتضنها تونس، موجة استنكار واسعة بين الأحزاب و المنظمات المغربية التي وجهت انتقادات حادة للرئيس التونسي احتجاجا على هذه الخطوة.

و قال حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالمغرب، إنه ”تلقى بغضب شديد ما أقدم عليه رئيس الجمهورية التونسية من استقبال رسمي لزعيم ميليشيات البوليساريو، بعد دعوة رسمية تلقاها من رئاسة الجمهورية التونسية للمشاركة في أشغال قمة ندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا تيكاد“.

ووصف الحزب المغربي، في بيان له، زيارة إبراهيم غالي إلى تونس، بأنها ”خرق سافر ومقيت لروح ومقتضيات العلاقات الثنائية والإقليمية من جهة، والتزامات الدول الأطراف في هذه القمة التي تفترض اقتصار المشاركة على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة“.

بدوره، أفاد حزب التجمع الوطني للأحرار بالمغرب، أنه تابع باستنكار بالغ الخطوة التي وصفها ب ”العدائية“،التي قال إنه أقدم عليها الرئيس التونسي من خلال استقبال إبراهيم غالي.

ووصف الحزب، هذه الخطوة بأنها ”عمل عدائي غير مسبوق موجه ضد المغرب ووحدته الترابية“.

و اتهم الحزب النظام التونسي، بالاصطفاف مع من نعتهم بـ“أعداء المملكة، وداعمي الميولات الانفصالية في المنطقة“،محذرا من أن ذلك ”من شأنه أن يزيد من هوة الخلافات الإقليمية بشكل خطير، ويؤثر على استقرار المنطقة التي تتوق شعوبها إلى تحقيق الاستقرار وتكريس الديموقراطية“.

من جانبه، اعتبر حزب العدالة والتنمية المغربي، أن استقبال زعيم البوليساريو، يعد ”تصرفا عدائيا تجاه المغرب، و تطورا خطيرا وغير مسبوق، وضربة جسيمة للعلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين“.

كما وصف الحزب الموقف التونسي بأنه ”معاد ومنحاز ضد قواعد حسن الجوار والشراكة، وخيارات البناء المغاربي الوحدوي، ويخدم مخططات التجزئة والتقسيم التي شكلت معاهدة مراكش للاتحاد المغاربي تعاقدا لمحاربتها“،حسب قوله.

من جانبها اعتبرت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات أن الاستقبال الرسمي، الذي خص به الرئيس التونسي إبراهيم غالي، يعد ”خطوة غير مسؤولة تسيء للرصيد التاريخي للعلاقة بين الشعبين الشقيقين المغربي والتونسي“.

و أضافت الجمعية أن هذا النهج يشكل منزلقا خطيرا في سيادة تونس على قرارها، في الوقت الذي تتطلع فيه شعوب المنطقة المغاربية لرأب الصدع، ومواجهة محاولات التفتيت التي تتعرض لها، ويتنامى فيه الوعي الدولي بحقوقنا المشروعة على أرضنا“.

وكانت وزارة الخارجية المغربية ذكرت في بيان أن ”تونس قررت استدعاء وفد البوليساريو بشكل انفرادي وضد رأي اليابان المشاركة في تنظيم المنتدى“.

وقالت الوزارة: ”بعد مضاعفة المواقف والتصرفات السلبية مؤخرًا فيما يتعلق بالمملكة المغربية ومصالحها العليا، فإن موقف تونس (استضافة غالي) في إطار عملية تيكاد يؤكد العداء الصارخ“.

وأشار البيان إلى أن ”الترحيب الذي قدمه رئيس الدولة التونسية لزعيم الميليشيات الانفصالية عمل خطير وغير مسبوق، يجرح بشدة مشاعر الشعب المغربي وقواه الحية“.

وتابع أنه ”في مواجهة هذا الموقف العدائي والضار تجاه العلاقات الأخوية التي حافظ عليها البلدان على الدوام، قررت المملكة المغربية عدم المشاركة في قمة تيكاد الثامنة المنعقدة في تونس، يومي 27 و 28 آب / أغسطس“.