محللون مغاربة: الجزائر استخدمت تونس كأداة للرد على الخطاب الملكي

اندلعت أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين المغرب وتونس على هامش قمة طوكيو للتنمية الأفريقية ”تيكاد“، وذلك بعد الاستقبال الرسمي الذي خصّصه الرئيس التونسي قيس سعيد لإبراهيم غالي زعيم جبهة ”البوليساريو“ والتي تصفها الرباط بـ“الانفصالية“.

وقالت الخارجية المغربية، الجمعة، في بيان إنه ”بعد أن ضاعفت تونس مؤخرا من المواقف والتصرفات السلبية تجاه المملكة المغربية ومصالحها العليا، جاء موقفها في إطار منتدى التعاون الياباني الإفريقي (تيكاد) ليؤكد بشكل صارخ هذا التوجه العدائي“.

وأضاف المصدر ذاته أن ”الاستقبال الذي خصصه رئيس الدولة التونسية لزعيم الميليشيا الانفصالية يعد عملا خطيرا وغير مسبوق، يسيء بشكل عميق إلى مشاعر الشعب المغربي، وقواه الحية“.

وفي نفس الاتجاه، قررت المملكة عدم المشاركة في القمة الثامنة لقمة (تيكاد)، التي تنعقد بتونس يومي 27 و28 أغسطس الجاري، والاستدعاء الفوري للسفير المغربي بتونس للتشاور.

الابتعاد عن الحياد

وحيال ذلك، رأى عبدالفتاح الفاتحي مدير مركز الصحراء وأفريقيا للدراسات الاستراتيجية بالمغرب، أن ”الموقف التونسي مفاجئ وهو بداية معاكسة الحياد الإيجابي الذي دأبت تونس على إعلانه فيما يخص قضية الصحراء“.

وأضاف الفاتحي في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن هذا الاستقبال الرئاسي ”خالف من خلاله الرئيس التونسي القواعد المرعية لتونس فيما يخص قضية الصحراء“، مشيراً إلى أن الرئيس قيس سعيد ”استقبل زعيم جمهورية لا تحظى بالاعتراف الدولي وجالسه كما يجالس الرؤساء، وبالتالي تونس أمعنت في الإساءة إلى قضية مصيرية بالنسبة للمملكة المغربية“.

وأكد الخبير المختص في قضايا الساحل والصحراء أن تونس خالفت أيضا قواعد الاتفاق مع اليابان التي تعد المنظم الرئيسي للقمة الأفريقية اليابانية، والتي كانت توصي دائما بعدم استدعاء جبهة ”البوليساريو“ لأنها لا تحظى بالاعتراف الدولي.

وزاد المتحدث ”الموقف التونسي مُخيب، والمغرب لاحظ انعطافا في مواقف هذا البلد الذي كان تاريخياً يدعم سيادة الدول، لكن مع الرئيس قيس تغيرت الأمور“.

دور محتمل للجزائر

من جهته، قال الباحث والمحلل السياسي المغربي إدريس الكنبوري، إن استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد لزعيم جبهة ”البوليساريو“ خطوة غير مسبوقة تُبيّن أن تونس باتت تعادي الوحدة الترابية للمملكة بشكل واضح.

وأضاف الكنبوري في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن هذا الاستقبال الرسمي يأتي بعد أن مرت العلاقات الدبلوماسية بين الرباط وتونس بأزمة صامتة على خلفية امتناع الأخيرة قبل أشهر عن التصويت لصالح قرار مجلس الأمن الدولي بشأن تمديد عمل بعثة ”المينورسو“ لمدة سنة إضافية في الصحراء.

وأكد المحلل السياسي أن الاستدعاء الفوري لسفير الملك محمد السادس بتونس للتشاور؛ يتناغم مع الخطاب الأخير العاهل المغربي والذي أكد من خلاله أن ملف الصحراء هو ”النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات“.

وزاد المتحدث: ”هذا الاستدعاء الفوري يعبر أيضاً عن غضب رسمي شديد، كما يُظهر السياسة الجديدة التي تعتزم الرباط اتباعها في ملف الصحراء“.

وفي سياق آخر، رأى المحلل السياسي إدريس الكنبوري أن ”الجارة الشرقية الجزائر باتت تنظر إلى تونس كحلقة ضعيفة إقليميا بفعل أزماتها الداخلية، ولهذا تحركها في صفها، مستغلة ورقة الغاز للضغط عليها“. على حد تعبيره.

واستطرد الباحث المغربي أن ”الجزائر ترد على الخطاب الملكي عن طريق تونس“، مبيناً أن ”هذا البلد المغاربي في عهد الرئيس قيس سعيد أضحت وكأنها دولة شبح بدون قيمة إقليميا ودوليا وفئة واسعة من الشعب التونسي ترفضه، كما لم تعد قادرة على الاستقطاب، ولهذا تستقطب الحلقة الأضعف“.

أفق مظلم

بدوره، رأى المحلل السياسي والباحث المتخصص في مجال البروباغندا، أمين صوصي علوي، أن استقبال الرئيس التونسي لزعيم جبهة ”البوليساريو“ في هذه الظرفية المتسمة بدعم عربي وأفريقي وغربي لقضية الصحراء يدعو للاستغراب والاستهجان.

وأردف علوي في تصريح لـ“إرم نيوز“، أنه لم يتجرأ أي رئيس تونسي على استقبال زعماء جبهة ”البوليساريو“، وهو ما يطرح الكثير من التساؤلات، مشدداً على أن تونس اليوم بقيادة قيس سعيد هي ضعيفة وتتحرك بأوامر القيادة الجزائرية. وفق تعبيره.

وأكد المتحدث أن ”الخطوة التونسية المشينة ستفتح المجال لخصومة قد يصعب الخروج منها“. لافتاً أنه ”من الصعب الحديث عن مستقبل العلاقات بين البلدين في ظل هذا التوجه المخزي“ على حد تعبيره.

وأردف الخبير المختص في مجال البروباغندا، ”تونس الآن ليست بخير، وتتخذ اتجاها خاطئا وعدائيا لا يمكن للمغرب أن يبادله بالود وإنما بالصرامة“.

وتوقع علوي أن يتخذ المغرب قرارات أخرى بعد استدعاء السفير المغربي بشكل فوري للتشاور. لافتاً أن المغرب من حقه أن يتخذ خطوات صارمة للدفاع عن قضيته الأولى وهي قضية الصحراء.

ضيف مزعج

من جهته، قال الكاتب الصحفي المغربي رشيد نيني إنه ”خلف البساط الأحمر الذي بسطه الرئيس التونسي قيس سعيد لإبراهيم غالي زعيم البوليساريو لحضور مؤتمر طوكيو الدولي لتنمية الأفريقية يوجد الجواب عن سؤال من هي الجهة التي فرضت هذا الضيف المزعج“.

وأضاف نيني في تدوينة نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، أنه ”خلف البساط الأحمر تقف الطائرة الخاصة التي أقلت إبراهيم غالي إلى تونس والتي تحمل شعار الجمهورية الجزائرية. وإذا عرف السبب بطل العجب“.

وزاد: ”تونس حسب صندوق النقد الدولي دولة على حافة الإفلاس، والمفلس عادة ما يقبل جميع العروض طمعا في إنقاذ وضعيته ويمد يده نحو أية قشة يراها لتفادي الغرق، ولذلك فالرئيس قيس سعيد استقبل زعيم البوليساريو استقبال المكره الذي ينفذ تعليمات الجزائر التي تنفق على تونس وتتكلف بمصاريف الحياة اليومية للتونسيين“.

واستطرد الكاتب الصحفي المغربي: ”لقد حول قيس سعيد تونس إلى مقاطعة جزائرية وحديقة خلفية لقصر المرادية، وأصبح ينفذ بتفان أوامر العسكر ويوجه الضربات في الظهر لبلد ظل دائما يعتبر تونس امتدادا طبيعيا له“. وفق تعبيره.

وأضاف ”تونس تستحق رئيسا أفضل من قيس سعيد، الشعب التونسي الذي ضحى بدمه في ثورة الياسمين يستحق رئيسا متعقلا غير مرتهن لأجندات دول أجنبية من أجل حفنة دولارات أو شحنة غذاء“.

وزاد ”سيظل التونسيون يتذكرون أن رئيس الدولة الوحيد الذي زارهم في 2014 ومكث عندهم عشرة أيام متجولا في شوارعهم دون حراس عندما كانت تونس ممزقة خارجة للتو من أتون العمليات الإرهابية التي خربت سياحتها هو الملك محمد السادس“.