مستشارة إبراهيم غالي تعلّق على مشاركته في قمة "تيكاد"

قالت المستشارة الإعلامية لإبراهيم غالي رئيس ”جبهة البوليساريو“، النانة لبات الرشيد، تعليقا على الجدل الحاصل بين تونس والمغرب على خلفية استقبال تونس لرئيس البوليساريو إبراهيم غالي، إن ”الجمهورية العربية الصحراوية عضو مؤسس في الاتحاد الأفريقي و من الدول التي أسست الاتحاد على أسس وبنود سابقة لمنظمة الوحدة الأفريقية وهي المنظمة القارية الأم“.

وأضافت ”الرشيد“، في تصريح لـ“إرم نيوز“ أن ”منظمة الوحدة الإفريقية تأسست في الستينات وغادرها المغرب بسبب انضمام الجمهورية العربية الصحراوية“.

وشددت المستشارة الإعلامية على أن ”جمهورية الصحراء الغربية دولة لها عضوية كاملة في منظمة الاتحاد الأفريقي، و بالتالي القمم التي يتم تنظيمها بالشراكة مع الاتحاد الأفريقي، تشارك فيها الدولة الصحراوية وهذا أمر غير مثير للاستغراب“.

واعتبرت أن ”تفسير الاستقبال الذي خص به الرئيس التونسي،قيس سعيد، الرئيس الصحراوي، ينبني على أن الرئيس الصحراوي رئيس دولة أفريقية من ضمن دول الاتحاد الأفريقي ومشاركته طبيعية“.

أما عن ردة فعل المملكة المغربية بمقاطعة القمة و استدعاء السفير المغربي بتونس، قالت المستشارة “ ليس لدينا لها من تفسير سوى التعالي على بعض الدول والاستسلام لدول أخرى“ وأضافت ”تيكاد هذه نسختها الثامنة وقد شاركت جمهورية الصحراء الغربية في الدورة الماضية في الموزمبيق سنة 2017 وشاركت أيضا في اليابان سنة 2016“.

وشددت المستشارة على أن ”جمهورية الصحراء الغربية لطالما شاركت في القمم الأفريقية والقمم التي تجمع أفريقيا بأوروبا آخرها قمة بروكسل“.

وكانت الخارجية المغربية استدعت سفيرها في تونس؛ احتجاجًا على استقبال الرئيس قيس سعيّد لرئيس جبهة البوليساريو إبراهيم غالي.

وقالت وزارة الخارجية المغربية في بيان إن ”تونس قررت استدعاء وفد البوليساريو بشكل انفرادي وضد رأي اليابان المشاركة في تنظيم المنتدى“.

وأضافت ”بعد مضاعفة المواقف والتصرفات السلبية مؤخرًا فيما يتعلق بالمملكة المغربية ومصالحها العليا، فإن موقف تونس (استضافة غالي) في إطار عملية تيكاد يؤكد العداء الصارخ“.

وأشار البيان إلى أن ”الترحيب الذي قدمه رئيس الدولة التونسية لزعيم الميليشيات الانفصالية عمل خطير وغير مسبوق، يجرح بشدة مشاعر الشعب المغربي وقواه الحية“.