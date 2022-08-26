استقبال زعيم البوليساريو يفجر سجالا حادا بين نشطاء تونسيين و مغاربة

أثار استقبال الرئيس التونسي، قيس سعيد، الجمعة، زعيم البوليساريو، إبراهيم غالي، للمشاركة في القمة اليابانية الأفريقية (تيكاد) ، سجالا خادا في تونس والمغرب وتبادلا للاتهامات.

وبعد وصول إبراهيم غالي إلى تونس بوقت قصير قام المغرب بدعوة سفيره في تونس للتشاور.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية المغربية، أن موقف تونس في إطار المنتدى المذكور يؤكد ”استمرار مواقفها العدائية وتصرفاتها السلبية التي تضاعفت مؤخرا بشكل صارخ تجاه المملكة المغربية ومصالحها العليا“ .

وتباينت تعليقات روّاد مواقع التواصل الاجتماعي على هذا الحدث، في تونس والمغرب، مع تبادل للاتهامات بين عدد من السياسيين و الإعلاميين التونسيين و المغاربة.

وقال الإعلامي التونسي، وليد الفرشيشي ، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك“ بات واضحا ان القرار التونسي مرتهن للجزائر… وهذا ما لا أحبه….الجزائر بلد نحبه… لكن ان نبادر إلى استعداء دولة شقيقة كالمغرب فهذا ما أرفضه…. كنا ملتزمين بالحياد في قضية الصحراء تحديدا… ويبدو أن تسول فتوح السابع (الرئيس) حوّله إلى دمية في يد عبد المجيد تبون….نحب الجزائر نعم… ونحب المغرب أيضا… والصحراء مسألة تعني أهلها ولا دخل لنا فيها…“.

وجاء في تدوينة نشرها الناشط السياسي التونسي، منجي الحرباوي ، على فيسبوك ”غياب المغرب أفضل من حضورها بالنسبة لتونس باعتبارها منافسا كبيرا لتونس من الناحية الاقتصادية والاستثمار وجاهزية الملفات“.

من جهته، قال الكاتب السياسي التونسي، ياسين الخضراوي ”بصراحة صُعقت وانا اقرأ دعوة زعيم حركة البوليساريو في قمة يابانية أفريقية، وكأنها دولة مستقلة.. بلدنا كان دائما محايدا في هذا الملف ”.

وأضاف الخضراوي قي تدوينته على فيسبوك “ بكل برودة دم نقوم بدعوة زعيم حركة لها اشكالات عميقة جدا مع دولة شقيقة وحاملة للسلاح على دولة عضو في تحالف المغرب الكبير..ثم نستقبله استقبالا رسميا ونضرب عرض الحائط بالحياد ”.

في المقابل قال الكاتب السياسي المغربي، عبد النبي الشراط، في تدوينة نشرها على صفحته في فيسبوك“ في خطوة مفاجئة قرر الرئيس التونسي قيس سعيد تعكير صفو العلاقات المغربية التونسية عبر استقباله زعيم جبهة بوليساريو الإجرامية، وخصه باستقبال خاص في مطار تونس، بعدما تمت دعوة (محمد بطوش) للمشاركة في القمة اليابانية الإفريقية التي تنعقد في تونس بدءا من السبت 27 أغسطس الجاري ”.

وأضاف عبد النبي الشرايط“ وبذلك يكون قيس قد ٱذى مشاعر المغاربة وأنهى كل شيء بين البلدين الشقيقين، وهو ما لم يفعله أي رئيس تونسي من قبل.ولطالما دافعت عن سياسة الرئيس التونسي بعد تجميده البرلمان وحله لاحقا وخلال عملية الاستفتاء على الدستور، لكنني أشعر الٱن بالأذى والغبن والندم إن لم يعتذر الرئيس التونسي للمغاربة، خاصة والحالة الإسبانية ما زالت ماثلة أمامنا حينما استقبلت الأخيرة زعيم بوليساريو الإرهابي تحت إسم مستعار (محمد بطوش) وقاد ذلك إسبانيا إلى الاعتذار للمغرب والاعتراف بمغربية الصحراء ”.

وعلق الإعلامي المغربي، رشيد نيني على استقبال غالي في تونس قائلا: “ خلف البساط الأحمر الذي بسطه الرئيس التونسي قيس سعيد لإبراهيم غالي زعيم عصابة البوليساريو لحضور مؤتمر طوكيو الدولي لتنمية الأفريقية يوجد الجواب عن سؤال من هي الجهة التي فرضت هذا الضيف المزعج، فخلف البساط الأحمر تقف الطائرة الخاصة التي أقلت إبراهيم غالي إلى تونس والتي تحمل شعار الجمهورية الجزائرية ”.

وأضاف رشيد نيني في تدوينته“ وإذا عرف السبب بطل العجب. تونس حسب صندوق النقد الدولي دولة على حافة الإفلاس، والمفلس عادة ما يقبل جميع العروض طمعا في إنقاذ وضعيته ويمد يده نحو أية قشة يراها لتفادي الغرق، ولذلك فالرئيس قيس سعيد استقبل زعيم عصابة البوليساريو استقبال المكره الذي ينفذ تعليمات الجزائر التي تنفق على تونس وتتكلف بمصاريف الحياة اليومية للتونسيين. ”.

وجاء في تدوينة نشرها الناشط بالمجتمع المدني المغربي، يوسف الساكت ”من يعتقد أن رئيس تونس غافل المغرب وسفيره في تونس، واستقبل اليوم زعيم الانفصاليين، فهو لا يفقه شيئا في العمل الديبلوماسي، وأساسا أجهزة الاستخبارات في الخارج..“.

وأضاف يوسف الساكت في تدوينته ”الخبر كان معروفا، وقيس السعيد كان تحت المراقبة منذ وصوله إلى الحكم، والتقارير المنجزة عن تحركاته ونواياه اكثر من أن تحصى، وخطوة استقبال الغالي اللعين كانت معروفة ومتوقعة، لكن في الوقت نفسه لا يمكن اتخاذ موقف إلا بعد وقوع الفعل…هذه هي أعراف التعامل بين الدول ”.

وجاء في تغريدة للصحفي المغربي، عبد الصمد ناصر “ استدعاء سفير المغرب في ‎تونس للتشاور على الفور ..لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على الروابط القوية والمتينة بين الشعبين المغربي والتونسي، اللذين يرتبطان بتاريخ مشترك ومصير مشترك“.

أما الناشط السياسي المغربي، سمير بنيس، فقال في تغريدة “ بعدما أقدم المغرب بشكل سريع على دعوة سفيره لدى تونس للتشاور، ينبغي أن يقوم بخطوتين أخريين: مطالبة السفير التونسي بمغادرة المغرب في أجل لا يتعدى 24 ساعة وإلغاء العمل باتفاق التبادل الحر بين البلدين الذي يميل لصالح النظام القسيوسي“.