تونس تعلّق على الموقف المغربي من زيارة زعيم "البوليساريو"

علقت وزارة الخارجية التونسية على الجدل الذي أثارته مشاركة زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي في قمة ”تيكاد“ الثامنة التي تحتضنها تونس، مبدية أسفها من الموقف المغربي حيال هذه الخطوة.

و قال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية التونسية، لـ“إرم نيوز“، إن مشاركة جبهة البوليساريو في ندوة تيكاد كانت بناء على دعوة من الجهة المنظمة أي اليابان والاتحاد الأفريقي وذلك تعليقا على الغضب الذي عبرت عنه المغرب تجاه هذه المشاركة.

و أضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أنه يعرب عن أسفه للقرار المغربي القاضي باستدعاء السفير لدى تونس وعدم المشاركة في القمة موضحا أن ”علاقات الأخوة والأواصر بين الشعبين المغربي والتونسي تبقى أعلى من كل الخلافات، ولا ينبغي أبدا قطع قنوات التواصل بين البلدين“.

و جاء ذلك، عقب استدعاء الخارجية المغربية، الجمعة، سفيرها في تونس؛ احتجاجًا على استقبال الرئيس قيس سعيد لرئيس جبهة البوليساريو إبراهيم غالي.

وكان الرئيس التونسي استقبل في وقت سابق رئيس ما يعرف بـ“الجمهورية العربية الصحراوية“ إبراهيم غالي، في خطوة أثارت غضب الرباط التي تعتبر الصحراء جزءا لا يتجزأ من أراضيها.

وتأتي زيارة رئيس جبهة البوليساريو إبراهيم غالي إلى تونس للمشاركة في منتدى التعاون الياباني الأفريقي ”تيكاد“ الذي يعقد هناك.

وذكر بيان الخارجية المغربية أن ”تونس قررت استدعاء وفد البوليساريو بشكل انفرادي وضد رأي اليابان المشاركة في تنظيم المنتدى.

وقالت الوزارة: ”بعد مضاعفة المواقف والتصرفات السلبية مؤخرا فيما يتعلق بالمملكة المغربية ومصالحها العليا، فإن موقف تونس (استضافة غالي) في إطار عملية تيكاد يؤكد العداء الصارخ“.

وأشار إلى أن ”الترحيب الذي قدمه رئيس الدولة التونسية لزعيم الميليشيا الانفصالية عمل خطير وغير مسبوق، يجرح بشدة مشاعر الشعب المغربي وقواه الحية“.

وتابع أنه ”في مواجهة هذا الموقف العدائي والضار تجاه العلاقات الأخوية التي حافظ عليها البلدان على الدوام، قررت المملكة المغربية عدم المشاركة في قمة التيكاد الثامنة المنعقدة في تونس يومي 27 و 28 آب / أغسطس“.