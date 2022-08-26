العثماني: تونس لم تعد صديقة كما كانت

قال رئيس الوزراء المغربي السابق، سعد الدين العثماني، الجمعة، إن تونس لم تعد صديقة كما كانت، باستقبال رئيسها لزعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي.

وأضاف العثماني في تغريدة على تويتر، إن استقبال غالي ”بمناسبة انعقاد قمة افريقيا-اليابان، وبجواره علم الانفصال، كل هذا ضدا على موقف اليابان،وعن المتعارف عليه في القمم السابقة. من العار أن يطعنك الأخ في ظهرك، لكن مسيرة تثبيت الحق المغربي ماضية لا توقفها مثل هذه الأمور“.

#تونس لم تعد صديقة كما كانت، باستقبال رئيسها لزعيم الانفصاليين بمناسبة انعقاد قمة افريقيا-اليابان، وبجواره علم الانفصال، كل هذا ضدا على موقف #اليابان،وعن المتعارف عليه في القمم السابقة. من العار أن يطعنك الأخ في ظهرك، لكن مسيرة تثبيت الحق المغربي ماضية لا توقفها مثل هذه الأمور. pic.twitter.com/jBk40zE1dx — سعد الدين العثماني EL OTMANI Saad dine (@Elotmanisaad) August 26, 2022

واتخذ المغرب ردا على استقبال زعيم جبهة البوليساريو بتونس، قرار عدم حضور القمة اليابان-إفريقيا،واستدعاء سفيره بتونس للتشاور“.

وكان الرئيس التونسي استقبل في وقت سابق رئيس ما يعرف بـ“الجمهورية العربية الصحراوية“ إبراهيم غالي، في خطوة أثارت غضب الرباط التي تعتبر الصحراء جزءا لا يتجزأ من أراضيها.

وتأتي زيارة رئيس جبهة البوليساريو إبراهيم غالي إلى تونس للمشاركة في منتدى التعاون الياباني الأفريقي ”تيكاد“ الذي يعقد هناك.

وذكر بيان الخارجية المغربية أن ”تونس قررت استدعاء وفد البوليساريو بشكل انفرادي وضد رأي اليابان المشاركة في تنظيم المنتدى.

وقالت الوزارة: ”بعد مضاعفة المواقف والتصرفات السلبية مؤخرا فيما يتعلق بالمملكة المغربية ومصالحها العليا، فإن موقف تونس (استضافة غالي) في إطار عملية تيكاد يؤكد العداء الصارخ“.

وأشار إلى أن ”الترحيب الذي قدمه رئيس الدولة التونسية لزعيم الميليشيا الانفصالية عمل خطير وغير مسبوق، يجرح بشدة مشاعر الشعب المغربي وقواه الحية“.