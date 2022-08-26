ما تداعيات زيارة زعيم "البوليساريو" على العلاقات التونسية المغربية؟

شكلت زيارة زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي إلى تونس للمشاركة في قمة ”تيكاد“ الثامنة منعرجًا في أداء الدبلوماسية التونسية فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية، وأيضًا علاقات تونس والرباط.

وأثارت هذه الزيارة دعوات إلى الإسراع بالحد من تداعيات هذا الملف قبل اتساع دائرة الخلافات.

ووصل زعيم جبهة ”البوليساريو“ إبراهيم غالي، مساء الجمعة، إلى تونس للمشاركة في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا، ما أثار غضب المغرب واحتجاجه، ودفعه إلى مقاطعة القمة، واستدعاء سفيره في تونس للتشاور.

واعتبر المحلل السياسي التونسي محمد العلاني، أنّ استقبال الرئيس التونسي قيس سعيّد لزعيم جبهة ”البوليساريو“ الذي يزور تونس لأول مرة يمثّل بحد ذاته ”انحرافًا عن ثوابت الدبلوماسية التونسية التي التزمت الحياد حيال قضية الصحراء الغربية لعقود“.

وقال العلاني، في تصريح لـ ”إرم نيوز“، إن هذه زيارة إبراهيم غالي كشفت أن تونس لم تعد تقف على مسافة واحدة من أطراف الصراع في قضية الصحراء الغربية، وأنها انحازت بشكل جليّ إلى جانب الموقف الجزائري المؤيد لجبهة ”البوليساريو“ ما قد يضع علاقتها مع المغرب في وضع خطر، وفق تقديره.

وأشار العلاني إلى أن السلطات التونسية أساءت تقدير الموقف من خلال الإقدام على هذه الخطوة.

وأضاف بقوله: ”كان عليها أن تستغل هذه القمة المهمة من أجل التسويق للدبلوماسية التونسية المتوازنة القائمة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والوقوف على مبدأ الحياد فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية وأبعادها الإقليمية والدولية الشائكة“، وفق تعبيره.

في السياق، دعا المحلل السياسي التونسي هشام الحاجي إلى ضرورة حسم الجدل الحاصل جراء زيارة زعيم جبهة ”البوليساريو“، والتعجيل بإصلاح العلاقات مع المغرب قبل فوات الأوان، وفق قوله.

وأوضح الحاجي، في تصريح لـ ”إرم نيوز“، أن موقف تونس يعكس اصطفافًا واضحًا إلى جانب الجزائر، التي تعدّ، اليوم، أكبر حلفاء تونس ورئيسها قيس سعيّد، لكن على الدبلوماسية التونسية أن تتحرك بالسرعة المطلوبة، وأن تقدّم توضيحات حول استقبال زعيم جبهة ”البوليساريو“ وحيثياته، والدور الياباني المحتمل في تحديد قائمة المشاركين في القمة، وفق تعبيره.

وأقرّ الحاجي بأن مهمة تونس لن تكون سهلة في احتواء غضب المغرب، مستحضرًا موقف المغرب الغاضب من إسبانيا التي استقبلت إبراهيم غالي للعلاج، وبرود العلاقات مع مدريد لأكثر من سنة، إلى حين إعلان إسبانيا موقفًا مؤيدًا للرباط في علاقة بمصير الصحراء الغربية.