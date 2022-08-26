قيادي في البوليساريو يعلق على استقبال تونس لزعيم الجبهة إبراهيم غالي

علّق قيادي بارز في جبهة البوليساريو الساعية إلى انفصال الصحراء الغربية عن المغرب، اليوم الجمعة، على الجدل الذي أثاره استقبال الرئيس التونسي لزعيم الجبهة إبراهيم غالي.

وكانت الخارجية المغربية استدعت سفيرها في تونس؛ احتجاجًا على استقبال الرئيس قيس سعيّد لرئيس جبهة البوليساريو إبراهيم غالي.

واعتبر محمد يسلم بيسط، سفير ما يعرف بالجمهورية الصحراوية في جنوب أفريقيا والمكلف بالشؤون الأفريقية، أنّ موقف تونس سليم ولا يستدعي كل هذا الجدل والغضب من جانب المغرب، واصفًا الموقف المغربي من تونس بأنه ”موقف معيب وغير مقبول“، وفق تعبيره.

وقال بيسط، في تصريح لـ ”إرم نيوز“، إنّ ”رئيس الجمهورية الصحراوية سبق له أن شارك في قمة ”تيكاد7“ التي انعقدت في اليابان ولم نرَ المغرب يقاطع اليابان أو يسحب منها السفير، ولكن حين تعلق الأمر بالمشاركة في ”تيكاد 8“ في تونس ”قام المغرب بهذا السلوك الابتزازي المشين“، وفق وصفه.

ودافع المسؤول الصحراوي عن موقف تونس، مؤكدًا أن ”تونس دولة سيدة ورئيسها رجل قانون مرموق ولم تقبل التدخل في شؤونها من قبل القوى العظمى، فكيف للمملكة المغربية أن تتدخل في قراراتها وخياراتها؟“، بحسب قوله.

وكانت وزارة الخارجية المغربية ذكرت في بيان أن ”تونس قررت استدعاء وفد البوليساريو بشكل انفرادي وضد رأي اليابان المشاركة في تنظيم المنتدى“.