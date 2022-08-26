احتجاجًا على استقبال إبراهيم غالي.. المغرب يستدعي سفيره في تونس للتشاور

استدعت الخارجية المغربية، اليوم الجمعة، سفيرها في تونس؛ احتجاجًا على استقبال الرئيس قيس سعيد لرئيس جبهة البوليساريو إبراهيم غالي.

وكان الرئيس التونسي استقبل في وقت سابق رئيس ما يعرف بـ“الجمهورية العربية الصحراوية“ إبراهيم غالي، في خطوة أثارت غضب الرباط التي تعتبر الصحراء جزءا لا يتجزأ من أراضيها.

وتأتي زيارة رئيس جبهة البوليساريو إبراهيم غالي إلى تونس للمشاركة في منتدى التعاون الياباني الأفريقي ”تيكاد“ الذي يعقد هناك.

وذكر بيان الخارجية المغربية أن ”تونس قررت استدعاء وفد البوليساريو بشكل انفرادي وضد رأي اليابان المشاركة في تنظيم المنتدى.

وقالت الوزارة: ”بعد مضاعفة المواقف والتصرفات السلبية مؤخرا فيما يتعلق بالمملكة المغربية ومصالحها العليا، فإن موقف تونس (استضافة غالي) في إطار عملية تيكاد يؤكد العداء الصارخ“.

وأشار إلى أن ”الترحيب الذي قدمه رئيس الدولة التونسية لزعيم الميليشيا الانفصالية عمل خطير وغير مسبوق، يجرح بشدة مشاعر الشعب المغربي وقواه الحية“.

وتابع أنه ”في مواجهة هذا الموقف العدائي والضار تجاه العلاقات الأخوية التي حافظ عليها البلدان على الدوام، قررت المملكة المغربية عدم المشاركة في قمة التيكاد الثامنة المنعقدة في تونس يومي 27 و 28 آب / أغسطس“.