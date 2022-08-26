وسط تحشيد عسكري حول طرابلس.. مساع للوساطة بين الدبيبة وباشاغا

يشهد محيط العاصمة الليبية طرابلس حالة تحشيد غير مسبوقة بين الكتائب والتشكيلات المسلحة الموالية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس حكومة الاستقرار فتحي باشاغا، وسط مساعٍ للوساطة بين الطرفين، والدفع نحو محادثات غير مباشرة لتفادي الانزلاق إلى الحرب.

وشهدت مناطق جنوب العاصمة، منذ مساء يوم الخميس، انتشارًا وتمركزًا لقوات عسكرية تابعة لحكومة الدبيبة، تحسبًا لهجوم محتمل من كتائب مسلحة تابعة لحكومة باشاغا.

وقال مصدر مطلع لـ ”إرم نيوز“ إن ”اجتماعًا جرى قبل أيام بين رئيس الأركان في المنطقة الغربية محمد الحداد، وعدد من الكتائب المسلحة في المنطقة بهدف التعاطي مع الوضع الأمني الذي يبدو على وشك الانفجار في العاصمة طرابلس“.

وأضاف المصدر أن ”عدة أحياء جنوب طرابلس، بدأت تشهد انتشارًا فعليًا لتشكيلات مسلحة بهدف حماية المدنيين من احتمال اندلاع اشتباكات“.

وجاءت تحركات التشكيلات المسلحة بعد يومين من إرسال باشاغا، رسالة إلى الدبيبة، طالبه فيها بالتنازل عن السلطة، وسط مخاوف من الانجرار نحو المواجهة المسلحة.

مفاوضات غير مباشرة

واستبعد رئيس الهيئة العليا لـ ”تحالف القوى الوطنية“ توفيق الشهيبي، اندلاع معركة بين الدبيبة وباشاغا، مرجحًا الذهاب نحو مفاوضات غير مباشرة بين الجانبين.

وقال الشهيبي، في تغريدة له عبر ”تويتر“: ”ربما تتجه الأمور خلال اليومين المقبلين إلى التفاوض غير المباشر بين الدبيبة وباشاغا، أما التفاوض المباشر فربما لا يحدث قريبًا“، مضيفًا أنه ”رغم أن هذا الأمر يبدو سخيفًا، ولكنه على الأقل قد يجنبنا ويلات الحرب ولو لفترة“.

واعتبر رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية جمال فلاح، أن ”التفاهمات المحتملة قد تكون تفاهمات تهدف لعدم الانجرار إلى الحرب والاقتتال لأن كلا الطرفين يحشدان قواتهما، وهناك، اليوم، وساطة من شخصيات وأعيان من مصراتة وطرابلس بين الطرفين، ولا سيما أعيان مصراتة ونخبها السياسية والاجتماعية“.

وأضاف فلاح، في تصريح لـ ”إرم نيوز“ أنه“ من حيث المنطق والمبدأ السياسي فإن باشاغا، لا يملك الشرعية والأحقية وحكومة الدبيبة في نفس الوقت سحبت منها الثقة، لكن المسار السياسي أنتج لنا سلطة تنفيذية بمجلس رئاسي ورئيس حكومة هو الدبيبة، وهذا هو جوهر الخلاف“، مؤكدًا أن ”على الجانبين، اليوم، الوصول إلى تفاهمات من أجل إنقاذ البلاد وعدم جرها إلى الحرب“.

وتابع: ”باشاغا، يزعم أنه يمتلك الشرعية من مجلس النواب الذي فقد الشرعية بدوره، أما الدبيبة، فيملك الشرعية الدولية بما أنه جاء عن طريق مؤتمر الحوار السياسي في جنيف، ونحن نتمنى أن يكون هناك حوار بينهما لا لتقاسم السلطة بل للاتفاق على موعد قريب لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لأن ما يحدث هو عبارة أن كل طرف حين يجد نفسه خارج المعادلة السياسية يحاول أن يحشد ويستخدم السلاح ويتقاسم السلطة، وهذا يعانيه الليبيون منذ 2011، التحشيد ومحاولة دخول العاصمة“.

لا لتقاسم السلطة

وخلص فلاح، إلى القول: ”نحن نتفق على أن يكون هناك حوار صريح بين الطرفين لعدم الانجرار والاقتتال والاتفاق على موعد الانتخابات وليس على تقاسم السلطة، لذلك نثمن أي خطوات تحاول تهدئة الأوضاع من ناحية التحشيد العسكري والدفع نحو الاقتتال، ولكن نحن نرفض مبدأ تدوير هذه الشخصيات ومبدأ تقاسم السلطة بين الشخصيات الموجودة منذ 2011 وأساءت للعمل السياسي وللتداول السلمي على السلطة“.

في السياق، أعلنت ”الهيئة الطرابلسية“ رفضها لأن تكون طرابلس ساحة اقتتال لأجل السلطة، محملة أي طرف يقوم أو يهدد بعمل عسكري داخل مدينة طرابلس أنه سيكون تحت طائلة القانون الوطني والدولي نتيجة ارتكابه جرم الخيانة العظمي التي يحاسب عليها القانون الليبي وجريمة حرب في القانون الدولي والإنساني.

ودعت الهيئة في بيان لها ”جميع الليبيين في العاصمة والمدن الأخرى للوقوف وقفة جادة وطنية حقيقية ضد كل من يريد إشعال حرب داخل العاصمة لأجل الوصول إلى مكتسبات شخصية أو المحافظة عليها“.