"الطاقة والنفوذ".. ملفات تلقي بظلالها على زيارة ماكرون إلى الجزائر

يبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، زيارة إلى الجزائر من المتوقع أن تكون محملة بملفات ”الذاكرة“ و“النفوذ“ الضائع لبلاده في دول الساحل الأفريقي.

وتكتسي الزيارة أهمية خاصة لدى ماكرون، خاصة بالنظر إلى دور الجزائر في دول القارة الأفريقية مثل مالي.

وحاول ماكرون منذ وصوله إلى دفة الحكم تنقية العلاقات التاريخية بين فرنسا والجزائر، لكن محاولاته لم تثمر بعد أي نتيجة تذكر، بل بالعكس، يتصاعد الخلاف حول تاريخ فرنسا الاستعماري في هذا البلد.

ورأى المحلل السياسي جيلالي كرايس أن الزيارة التي سيؤديها ماكرون تندرج في إطار التسابق لمنع انفلات الأمور في أفريقيا لصالح الصين وروسيا وحتى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال كرايس في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“: ”لا أتوقع الكثير من هذه الزيارة، لأن فرنسا تعودت على سياسة المراوغة وإظهار النوايا الحسنة والتصرف بعكس ذلك“.

ولفت إلى أن ”نفس الشيء بالنسبة لزيارة ماكرون، فملف الذاكرة سيخيم على الزيارة لكن أعتقد أننا سنسمع تصريحات ربما ستكون أكثر قابلية لدى الجزائر لكن لا أتوقع أن يصل سقفها إلى الاعتراف بالجرائم التي ارتكبتها فرنسا أو الاعتذار أو القبول بالتعويض“.

وشدد على أنه ”في المقابل فإن ملف الطاقة هو الذي يؤرق فرنسا شأنها شأن بقية القوى الغربية، خاصة ونحن على مقربة من فصل الشتاء، ويجب إيجاد حل للغاز والنفط الروسي، والجزائر لديها الكثير من الأوراق لتلعبها في هذه الأزمة التي يمر بها العالم“.

وختم كرايس بالقول إن ”الكرة الآن في ملعب الجزائر، وهي مطالبة بالاستثمار في ما لديها من أوراق خاصة تجاه قضية الذاكرة، ولا بد من المرور إلى علاقات ندية تحكمها المصلحة، لذلك فإن حكومة الرئيس عبد المجيد تبون أمام اختبار حقيقي من خلال هذه الزيارة التي يمكن من خلالها فهم العديد من الثوابت والمتغيرات في العلاقات الجزائرية الفرنسية“.

ومن جانبه، قال النائب البرلماني السابق الخبير الاقتصادي هواري تغريسي إن ”أول ملف سيناقش هو ملف الذاكرة الذي ينتظر كل الشعب الجزائري تسويته، وحتى تصريحات ماكرون السابقة كان قد اعترف فيها بهذا الملف، لكن رأينا أن هناك تراجعا على هذه المواقف السابقة“.

وبين تغريسي في تصريحات أدلى بها لـ“إرم نيوز“ أنه ”سوف يؤكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إنهاء هذا الملف الثقيل حتى يمكن أن نفكر في تعافي العلاقات بشكل تام، والعلاقات التاريخية قد تشكل عائقا كبيرا أمام التعاون الاقتصادي“.

وشدد على أن ”أوروبا بحاجة إلى الجزائر فيرما يتعلق بالغاز، خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية. وفرنسا تسعى لحل مشاكل أوروبا في ما يخص الغاز وحل مشكل خط ميدي غاز“.

وأكد أن ”هناك إشكالية الغاز بالنسبة للأوروبيين، ونفس الشيء بالنسبة للجفاف الذي تعرفه أوروبا والذي سيسبب مشاكل اقتصادية من بينها النقل عن طريق البواخر والغاز وغيرهما. وكل هذه المشاكل قد تحرك عددا من القضايا“.

وختم تغريسي بأن “هناك مشاكل أمنية أيضا تتعلق بالمغرب وبمالي ودول الساحل، والجزائر كقوة إقليمية من الضروري التباحث معها لحل الكثير من المشاكل، وبداية غياب الدور الفرنسي خاصة في أفريقيا“.

ومن جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي عبد القادر سليماني أن ملف الطاقة سيشغل الحيز الكبير من الزيارة التي سيقوم بها ماكرون، وهي زيارة تستغرق ثلاثة أيام اعتبارا من الخميس.

وقال سليماني في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“ إن ”الجزائر أبانت عن نيتها في أن تزيد من تدفقات الغاز الجزائري عبر الأنبوب المار إلى إيطاليا التي أصبحت منصة لتوزيع الغاز الجزائري الذي يصل إليها، ومن يريد الغاز الجزائري ما عليه إلا أن يتفاوض معها أولا ثم مع روما“.

وأكد أن ”الجزائر مورد مضمون وآمن وموثوق به في التزاماتها الغازية والطاقوية، وماكرون يعرف هذا جيدا، وأعتقد أن زيارته أيضا للبحث عن صكوك الغفران عندما تحدث عن التاريخ الثوري الجزائري، وهي فرصة لطي هذه الصفحة وفتح صفحة جديدة مع الجزائر“.